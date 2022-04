‘Apple werkt aan minstens negen verschillende Macs met M2-chip’

Er lijken dit jaar allerlei nieuwe Macs met een M2-chip aan te komen. Bekende bron Bloomberg heeft aanwijzingen voor het bestaan van maar liefst negen nieuwe Apple-computers. Lees snel verder!

Nieuwe Macs met M2-chip op komst

Apple werkt aan minstens negen nieuwe Macs met een gloednieuwe M2-chip onder de motorkap. Dat blijk uit interne ontwikkelaarslogboeken die zijn doorgespit door Bloomberg. Volgens de betrouwbare bron gaat het om een MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini en Mac Pro. We horen al maanden geruchten over een aantal van deze Macs.

Vooral de herontworpen MacBook Air komt regelmatig in het nieuws. Zo stelde Apple-analist Mark Gurman onlangs dat we de laptop op 6 juni voor het eerst gaan zien, tijdens het WWDC-event van Apple. De nieuwe MacBook Air zou een opgefrist ontwerp krijgen, met allemaal kleurtjes en witte schermranden. Volgens Bloomberg krijgt de laptop een M2-chip met een tienkernige CPU en een achtkernige GPU.

Zo ziet de nieuwe MacBook Air er wellicht uit

Ook schrijft de bron over twee Mac mini’s – eentje met een reguliere M2-chip en eentje met een M2 Pro. Zoals verwacht werkt Apple daarnaast aan een opvolger van de MacBook Pro 2021. Het gaat zowel om een 14 inch- als een 16 inch-model. De laptop komt er in een M2 Pro-configuratie als een variant met een M2 Max-chip. De huidige M1 Pro- en M1 Max-chips zijn al ongekend krachtig, dus we zijn benieuwd naar wat Apple voor ons in petto heeft.

Dan is er nog de Mac Pro, die al een tijdje geen upgrade heeft gehad. Apple verkoopt nu namelijk de Mac Studio, die op een M1 Ultra-chip draait. Dit is de krachtigste Mac die Apple ooit gemaakt heeft. Toch werkt de fabrikant volgens Bloomberg aan een nóg snellere Mac Pro, die ‘wordt aangestuurd door de opvolger van de M1 Ultra’. Logischerwijs zou dit de M2 Ultra zijn, maar deze naam wordt niet genoemd. Wellicht heeft Apple andere plannen.

Ook Macs met krachtigere versies van de M1-chip komen eraan

Hoewel er dus allerlei nieuwe Macs met M2-chips aankomen, lijkt Apple nog steeds niet klaar te zijn met de M1. In de ontwikkelaarslogboeken wordt namelijk ook nog over een Mac mini met een M1 Pro-chip gesproken. De huidige Mac mini is enkel verkrijgbaar in combinatie met de reguliere M1.

Of de logboeken de waarheid spreken, is natuurlijk niet helemaal zeker. We weten dit pas op het moment dat Apple zijn nieuwe Macs daadwerkelijk aankondigt. Vorig jaar voorspelden dezelfde logboeken echter ook de komst van de M1 Pro en M1 Max-chips. Wij hebben dus het voorgevoel dat 2022 een goed jaar gaat worden voor de Mac.

