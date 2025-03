Apple maakt (bijna) alle Macs stiekem duurder – zo betaal je tóch minder

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe Mac te halen? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft vrijwel alle Macs zonder aankondiging duurder gemaakt. Zo voorkom je deze prijsstijging!

Macs duurder

Het was met maar liefst vier nieuwe producten een drukke week voor Apple. Het bedrijf heeft de iPad 2025, iPad Air 2025, MacBook Air 2025 en de Mac Studio 2025 deze week aangekondigd. Opvallend is dat Apple de prijzen van de iPad 2025 en de MacBook Air 2025 heeft verlaagd. Dat is bij lang niet alle producten het geval, want iCulture heeft ontdekt dat Apple vrijwel alle configuraties van de Macs duurder heeft gemaakt.

Deze prijsverhogingen zijn inmiddels doorgevoerd zonder een officiële aankondiging. De standaarduitvoeringen van de Macs zijn niet duurder geworden bij Apple. Het gaat om configuraties die je zelf samenstelt, als je bijvoorbeeld voor meer opslagruimte of werkgeheugen kiest. Heb je dat nodig voor de programma’s waarmee je werkt? Dan ben je bij Apple dus meer geld kwijt.

Prijsverhogingen

Apple heeft vrijwel alle Macs duurder gemaakt, met uitzondering van de basismodellen. Zo betaal je voor de MacBook Pro met de M4-chip, 16 GB RAM en 1 TB aan opslagruimte nu 2179 euro, terwijl dat een week geleden nog 2159 euro was. Bij de MacBook Pro 2024 met de M4 Max-chip, 36 GB RAM en 1 TB aan opslagruimte is het verschil nog veel groter. Je betaalt nu 3949 euro voor die uitvoering. Een week geleden was dat nog 3849 euro, een prijsverschil van honderd euro.

Soortgelijke prijsverhogingen zijn bij andere Macs doorgevoerd, waardoor je bij Apple vrijwel altijd duurder uit bent als je niet voor het basismodel kiest. Wil je een matte afwerking van het scherm en kies je voor nanotextuur? Ook die prijzen heeft Apple verhoogd. Voor nanotextuur bij de iMac betaalde je vorige week nog 230 euro, nu is dat 250 euro. Bij de MacBook Pro is die prijs gestegen van 170 euro naar 190 euro. Apple heeft dus alle uitvoeringen van de Mac duurder gemaakt, zelfs als je kiest voor nanotextuur.

Zo vermijd je de hogere prijzen

De recente prijsverhogingen zijn enkel doorgevoerd bij de Macs. Zo zijn de prijzen bij de iPad ongewijzigd, ook als je kiest voor de afwerking met nanotextuur. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe Mac te kopen? Dan ben je duurder uit als je voor één van de Macs bij Apple zelf kiest. Gelukkig is er een gemakkelijke manier om deze prijsstijgingen te vermijden, want bij andere aanbieders zijn de prijzen niet verhoogd.

Zo zijn de Macs bij MediaMarkt en Coolblue niet duurder geworden, waardoor het verschil met de officiële startprijzen van Apple nu nog groter is. Het is daarom aan te raden om je nieuwe Mac bij een andere aanbieder te halen, want zo bespaar je al snel veel geld. Ben je benieuwd wat de laagste prijzen zijn van de MacBook Air of de nieuwste MacBook Pro? Houd onze prijsvergelijkers dan goed in de gaten, zodat je nooit teveel betaalt!