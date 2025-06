Apple onthult macOS 26 Tahoe: nieuw jasje, meer functies én extra app

Apple heeft macOS 26 Tahoe onthuld! De software komt in een nieuw jasje en introduceert een reeks functies op de Mac(Book). Dit zijn ze!

macOS 26 Tahoe

Bij de WWDC 2025 heeft Apple macOS 26 gepresenteerd! Het nieuwe besturingssysteem voor de Mac(Book) heeft een compleet nieuw ontwerp, dat is geïnspireerd op visionOS. In het nieuwe design zien we veel meer transparante kaders en glazen elementen. Dat is niet alles, want alle applicaties hebben een nieuw symbool. Apple heeft het besturingssysteem voor de Mac(Book) in een nieuw jasje gestoken.

Dat is niet de enige verandering, want het bedrijf past de nummering van macOS dit jaar aan. Waar Apple in 2024 macOS 15 uitbracht, wordt macOS 16 nu overgeslagen. In plaats daarvan kiest het bedrijf voor macOS 26, waarbij het getal verwijst naar het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Bij softwareversies als iOS 26, iPadOS 26 en watchOS 26 heeft Apple dezelfde nummering gehanteerd.

Het bedrijf verwijst bij nieuwe generaties van macOS doorgaans naar een natuurgebied in Californië en dat is dit jaar niet anders. Apple heeft bij macOS 26 gekozen voor Tahoe, een zoetwatermeer in de Verenigde Staten. Deze benaming is natuurlijk geen toeval, want het meer staat bekend om de duidelijke weerspiegeling door het heldere water. Deze weerspiegelende en transparante elementen zien we ook terug in het nieuwe design. Bekijk hier het vernieuwde ontwerp van macOS 26 Tahoe:

Nieuwe functies én app

Bij macOS 26 Tahoe heeft Apple een reeks nieuwe functies toegevoegd. De Telefoon-app is voor het eerst beschikbaar op de Mac(Book) en het Bedieningspaneel is uitgebreid. Zo bepaal je met macOS 26 Tahoe zelf welke regelaars je toevoegt en waar je deze plaatst. Dit was al mogelijk op de iPhone en iPad, maar kan nu dus ook in macOS.

Spotlight is veel slimmer geworden in de nieuwste softwareversie, waardoor de functie als een soort menubalk functioneert in ieder programma. Met macOS 26 Tahoe kun je in de Mail-app bijvoorbeeld een mail opstellen naar een contactpersoon, terwijl je in de Notities-app een aantekening kunt laten maken. Welke handelingen je via Spotlight uit kunt voeren verschilt per programma, zodat je niet meer hoeft te zoeken naar features in de applicatie of software zelf.

Speel je regelmatig games op je Mac(Book)? In dat geval krijg je er met macOS 26 Tahoe een handige applicatie bij, want Apple introduceert een speciale Games-app. Deze app is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld voor het spelen van games. In de applicatie kun je spellen aanschaffen, gekochte games zoeken en met andere gebruikers gamen. Apple Arcade is eveneens beschikbaar in de Games-app, die Game Center moet vervangen.

Release van macOS 26 Tahoe

Ben je enthousiast over macOS 26 Tahoe? Je kunt de eerste testversie binnenkort al installeren op je Mac(Book). De definitieve versie van de update verschijnt in september, dan kunnen alle gebruikers aan de slag met de nieuwe functies én het vernieuwde design. Apple brengt de grootste software-updates van het jaar doorgaans uit op de tweede dinsdag van september, dat is in 2025 dinsdag 9 september.

Helaas hebben niet alle Mac(Book)s ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. De MacBook Pro uit 2018 en de MacBook Air uit 2020 werken niet met macOS 26 Tahoe, die blijven steken op macOS Sequoia (15). Wil je wel updaten naar de volgende softwareversie? Dan wordt het tijd voor een Mac(Book), bekijk hier welke toestellen wél ondersteuning hebben voor de belangrijkste software-updates van 2025!