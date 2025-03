Apple kondigt Mac Studio 2025 aan: de snelste Mac tot nu toe

Apple heeft naast de MacBook Air 2025 nog een Mac aangekondigd! De Mac Studio 2025 draait op Apple’s nieuwe M3 Ultra-chip. Dit moet je weten.

Mac Studio 2025

Apple heeft nog een nieuwe Mac aangekondigd! De Mac Studio 2025 is onthuld en is voorzien van Apple’s snelste processor tot nu toe. Bij de Mac Studio heb je de keuze tussen de M4 Max- en de M3 Ultra-chip. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de M3 Ultra-chip de best presenterende processor van Apple ooit. De M3 Ultra-chip heeft een cpu met tot 32 cores, waaronder 24 performance‑cores en 8 efficiency-cores. Dat maakt de chip tot 1,5x zo snel als de M2 Ultra-chip.

De Mac Studio 2025 is Apple’s eerste toestel met de M3 Ultra-chip. De processor heeft van 96 GB tot 512 GB geheugen, waardoor zware taken als 3D-rendering moeiteloos verlopen. Het standaardmodel van de Mac Studio komt met de M4 Max-chip. Deze zagen we eerder al bij de beste uitvoering van de MacBook Pro 2024. De M4 Max-chip heeft een 14- of 16-core cpu, tot 40-core gpu en tot 128 GB geheugen.

Thunderbolt 5

Zowel de M3 Ultra- als de M4 Max-chip hebben ondersteuning voor Thunderbolt 5. De Mac Studio heeft vier Thunderbolt 5-poorten als je kiest voor de M4 Max-chip. Ga je voor de geavanceerdere M3 Ultra-chip? Dan heeft de Mac Studio 2025 maar liefst zes Thunderbolt 5-poorten. Met Thunderbolt 5 heeft de Mac Studio ondersteuning voor het overzetten van bestanden tot 120 Gb/s, dat tot drie keer sneller is dan Thunderbolt 4.

De vorige generatie van de Mac Studio stamde nog uit 2023 en draaide op de M2 Max- of M2 Ultra-chip. Met de nieuwe M3 Ultra- en de M4 Max-chip, Thunderbolt 5 en het verbeterde geheugen heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd bij de Mac Studio 2025. In het ontwerp zien we overigens geen aanpassingen terug, het apparaat is vrijwel gelijk aan de generatie van de Mac Studio uit 2023.

Release van de Mac Studio 2025

Apple heeft de MacBook Air 2025 en de Mac Studio 2025 op woensdag 5 maart gepresenteerd. Beide toestellen zijn direct verkrijgbaar, want de voorverkoop is al begonnen. Als je de Mac Studio in de pre-order bestelt, dan wordt het toestel op woensdag 12 maart bij je thuis afgeleverd. Dat is ook de dag dat de Mac Studio 2025 en de MacBook Air 2025 in de winkels verschijnen, net als de nieuwe iPad 2025 en de iPad Air 2025.

De Mac Studio is Apple’s krachtigste Mac tot nu toe door de nieuwe M3 Ultra-chip. Daar hangt ook een flink prijskaartje aan, want je haalt de Mac Studio met de M3 Ultra-chip voor 5049 euro in huis. De startprijs bij de M4 Max-chip ligt veel lager, met deze processor betaal je 2529 euro voor de Mac Studio. Wil je in deze week vol aankondigingen niks missen van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!