Mac mini 2024 officieel aangekondigd: M4-chip én nieuw design

Apple heeft de Mac mini 2024 officieel aangekondigd! Het toestel draait op een krachtigere chip en heeft een nieuw design. Dit is de nieuwe Mac mini.

Mac mini 2024

Apple heeft weer een nieuwe Mac aangekondigd! De Mac mini 2024 is via een persbericht officieel onthuld. Apple heeft het ontwerp van de Mac mini voor het eerst sinds 2010 aangepast. De nieuwe generatie van de computer heeft een breedte en diepte van slechts 12,7 centimeter. Daarmee doet de Mac mini zijn naam eer aan, want het is Apple’s compactste desktopcomputer ooit. De behuizing is opnieuw van aluminum gefabriceerd, maar is sinds dit jaar volledig klimaatneutraal. Het is daarmee de eerste CO₂-neutrale Mac.

Bij de Mac mini 2024 heeft Apple voor het eerst gekozen voor vijf usb-c-poorten. Twee van deze poorten zijn aan de voorzijde geplaatst, net als bij de Mac Studio. Het toestel beschikt over drie Thunderbolt 4-poorten, dat is er één meer dan we bij de Mac mini 2023 zagen. Onder de motorkap zien we een grote verandering, want de Mac mini heeft de overstap van de M2-chip naar de M4-chip gemaakt. Dat is een grote stap, want het is Apple’s krachtigste processor van het moment.

M4- en M4 Pro-chip

De M4-chip zagen we eerder bij de iPad Pro 2024 en veel sneller dan de M3-chip. Bij de Mac mini is het verschil nog groter, want de vorige generatie van het toestel draait nog op de M2-chip. Je hebt bij de Mac mini 2024 de keuze uit de M4- of de M4 Pro-chip. Bij deze processor krijg je standaard 16 GB aan werkgeheugen, dat was bij de Mac mini 2023 nog 8 GB aan RAM.

De Mac mini 2024 heeft standaard meer werkgeheugen nodig door de komst van Apple Intelligence. Apple heeft het toestel volledig ontworpen voor alle nieuwe AI-functies, die voornamelijk lokaal op de Mac mini draaien. Daarom is er 16 GB aan werkgeheugen nodig, zodat het apparaat meerdere Apple Intelligence-taken op hetzelfde moment kan verwerken. In de M4- en de M4 Pro-chip heeft Apple bovendien een speciaal AI-gedeelte ingebouwd.

Bij de Mac mini 2024 heeft Apple Thunderbolt 5 geïntroduceerd, mits je kiest voor de variant met de M4 Pro-chip. Dat toestel beschikt over maar liefst drie Thunderbolt 5-poorten, die we nog niet eerder bij de Mac zagen. Kies je voor de M4-chip? Dan krijg je standaard drie Thunderbolt 4-poorten. Verder heeft de Mac mini een HDMI- en Ethernet-poort.

Release van de Mac mini 2024

De Mac mini 2024 is officieel aangekondigd, maar is nog niet in de winkels verkrijgbaar. Het toestel verschijnt op vrijdag 8 november 2024 in alle winkels. De startprijs is hetzelfde als bij de Mac mini 2023. Je betaalt 719 euro voor het instapmodel met 256 GB aan opslag en 16 GB aan werkgeheugen. Het model met 512 GB aan opslag en 16 GB RAM kost 949 euro, bij de M4 Pro-chip is dat 1669 euro.

Ben je van plan om de Mac mini 2024 te kopen? Dan kun je de computer nu al bestellen. Het apparaat wordt dan vrijdag 8 november bij je thuis afgeleverd, die dag verschijnt het toestel ook in de winkels. Benieuwd waar je de nieuwe generatie van de Mac mini al kunt bestellen? Bekijk dan hier alle aanbieders: