Round-up: iPad Pro 2020, MacBook Air en 4 andere aankondigingen

Zonder Apple-event maar met een berg persberichten presenteerde Apple vandaag meerdere nieuwe producten. We zetten alles op een rij in dit artikel.



Round up: dit kondigde Apple allemaal aan

Een traditioneel Apple-event gaat niet meer gebeuren nu Apple meerdere nieuwe producten en aankondigingen onthulde met een serie aan persberichten. Met dit artikel ben je weer helemaal op de hoogte.

1. iPad Pro 2020 officieel

De iPad Pro 2020 is de eerste iPad die een toetsenbord met een trackpad gaat ondersteunen. Een enorme verandering die de tablet van Apple dichter dan ooit bij de Mac brengt. Daarnaast is de camera flink verbeterd, gaan de specs er wederom op vooruit en zijn er meer verbeteringen. Lees er alles over in het onderstaande artikel

→ Lees meer over de iPad Pro 2020 onthulling

2. MacBook Air 2020 officieel

Tegelijk met de iPad Pro onthulde Apple een nieuwe MacBook Air. De MacBook Air 2020 lijkt veel op zijn voorganger, met als belangrijk verschil dat de laptop nu ook het verbeterde toetsenbord heeft. Het geplaagde vlindertoetsenbord is daarmee voorgoed verleden tijd en is vervangen door een robuuster en betrouwbaarder model. Lees meer over de MacBook Air 2020.

→ Lees alles over de zojuist onthulde MacBook Air 2020

3. iPadOS 13.4 en iOS 13.4 releasedatum bekend

De iPad Pro 2020 heeft trackpad-ondersteuning nodig, die Apple middels een software-update toevoegt in de vorm van iPadOS 13.4. Apple heeft bevestigd dat de update op 24 maart beschikbaar komt. Naast ondersteuning voor trackpads op ondersteunende iPads introduceert iOS 13.4 ook negen nieuwe Memoji-stickers, CarKey en meer.

→ Lees alles over iPadOS 13.4 en iOS 13.4

4. Mac mini krijgt dubbele opslag

Een kleine maar fijne upgrade: Apple heeft de Mac mini stilletjes een upgrade gegeven. De kleine Mac heeft voortaan twee keer zoveel geheugen voor dezelfde prijs. Het instapmodel heeft nu 256GB aan opslag en de duurdere variant heeft 512GB. Daarmee lijkt Apple zijn strategie voort te zetten om al zijn producten meer intern geheugen te geven voor een lagere prijs.

5. Powerbeats nu beschikbaar

Gisteren lagen ze al in sommige winkels, maar nu zijn ze ook officieel te vinden op de website van Apple: de Powerbeats draadloze koptelefoon. De nieuwe beats hebben dezelfde H1-chip als AirPods, waardoor je ze razendsnel met je Apple-apparaten kunt verbinden. De accu gaat 15 uur mee op een enkele lading. De oordoppen hebben een kabeltje zodat je ze om je nek kunt hangen, wat ze bij uitstek geschikt maakt om mee te sporten. De Powerbeats zijn vanaf nu beschikbaar voor 149,95 euro via de Apple Store. Je hebt de keuze uit de kleuren rood, wit en zwart.

→ Powerbeats officieel: bluetooth-oordopjes met Siri-ondersteuning en meer

6. Nieuwe Apple Watch-bandjes en iPhone-hoesjes

De lente staat voor de deur en daarmee ook een hele collectie aan nieuwe hoesjes en bandjes voor de iPhone, iPad en Apple Watch. Felle kleuren staan centraal in kleuren als Cactus, Grapefruit, Surfblauw en Neonroze. Zowel siliconen als leren hoesjes zijn in nieuwe varianten beschikbaar.

Waar blijven de iPhone SE 2 en MacBook Pro?

De grote afwezige vandaag was natuurlijk de iPhone SE 2. Met alle geruchten lijkt de nieuwe budget-iPhone nog steeds dichtbij te zijn, zeker nu er deze week geruchten opdoken over een groter ‘Plus-model’. Nu een Apple-event is uitgesloten verwachten we de komende dagen een nieuw persbericht met daarin de onthulling van de iPhone SE 2. Wie weet krijgen we dan ook die langverwachte 14 inch-MacBook Pro met een nieuw toetsenbord te zien. Houd iPhoned de komende dagen dus in de gaten, dan ben jij straks als eerste op de hoogte.