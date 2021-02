Apple in maart 2021: 7 aankondigingen om naar uit te kijken

Een Apple-event zal er in maart waarschijnlijk niet komen, maar toch staan er meerdere producten op de planning. Wij zetten onze verwachtingen voor maart op een rijtje.

Komt er een Apple maart event in 2021?

De geruchten over een ‘lente-event’ van Apple spreken elkaar flink tegen. Enerzijds wordt er gezegd dat Apple op het punt staat om een digitaal event aan te kondigen, maar op het zelfde moment stellen andere bronnen dat er geen event komt. Maar zelfs zonder een presentatie waarin Tim Cook ons een ‘good morning’ wenst, kan Apple producten aankondigen met een persbericht. Op basis van geruchten verwachten wij het volgende.

1. iOS 14.5

iOS 14.5 is geleidelijk uitgegroeid tot een forse tussentijdse update voor de iPhone. Na een aantal testversies gaan we er vanuit dat de update in de loop van maart uitgebracht wordt voor alle iPhones die iOS 14 ook ondersteunen.

Met iOS 14.5 kun je een iPhone ontgrendelen via je Apple Watch als je een mondkapje op hebt, worden er nieuwe emoji toegevoegd en gaat Apple nog beter om met je privacy. In het onderstaande artikel zetten we op een rij wat er allemaal nieuw is.

2. AirPods 3

De populaire AirPods zijn toe aan hun derde editie. Na een kleine upgrade twee jaar geleden is het nu tijd voor een grote sprong voorwaarts. Gelekte foto’s en geruchten tonen een nieuw design voor de AirPods, dat het meest doet denken aan de AirPods Pro.

Hoewel ruisonderdrukking niet wordt ondersteund, zouden de AirPods een betere pasvorm krijgen dankzij siliconen oordopjes en wordt de Ruimtelijke Audio-functie ondersteund. Meer weten over de AirPods 3? Check het onderstaande artikel.

3. AirPods Pro 2

Als de reguliere AirPods een upgrade krijgen, kunnen de AirPods Pro natuurlijk niet achterblijven. De AirPods Pro zouden ook een nieuw ontwerp krijgen, waarbij de kenmerkende steeltjes weg zijn. Met de aangepaste pasvorm passen deze AirPods nog beter in je oren en zou de ruisonderdrukking verder worden verbeterd. Ook zal Apple de geluidskwaliteit ongetwijfeld verbeteren en hopelijk iets aan de accuduur doen.

4. iPad 2021

Het voorjaar is altijd de tijd van het jaar dat Apple nieuwe iPads uitbrengt. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. De iPad 2021 is nog steeds Apples goedkoopste instapmodel, maar daardoor heeft de tablet wel een verouderd design.

Apple zou de schermranden dit jaar smaller maken en de tablet zelf iets dunner, maar een modern design als de iPad Air 2020 of iPad Pro zit er nog niet in. Dat neemt niet weg dat dit weer een uitstekende tablet lijkt te worden voor studenten en reguliere gebruikers.

5. iPad mini 2021

Volgens een gerucht zou de eerstvolgende iPad mini in maart verschijnen. Het apparaat zou een 8,4 inch-scherm krijgen, wat een stuk groter is dan de 7,9 inch van zijn voorganger. Apple zou dit voor elkaar krijgen door de schermranden van de iPad mini 2021 flink in te korten. Daardoor blijft de iPad gewoon ‘mini’ wat de behuizing betreft. Ook heeft het apparaat opnieuw een Touch ID-homeknop in plaats van Face ID. Dat moet ‘m – net als de iPad 2021 – betaalbaar houden.

6. iPad Pro 2021

Er gaan al maanden geruchten over de nieuwe iPad Pro, die eerst eind 2020 uit zou komen, maar nu doorgeschoven lijkt te zijn naar de eerste helft van 2021. Apple zou de iPad Pro 2021 uitrusten met een mini-led-display, een nieuw schermtype. Het bedrijf zou mini-led als de opvolger van oled zien, omdat het goedkoper is om te produceren en een betere kleurweergave mogelijk maakt. Welke andere verbeteringen deze nieuwe iPad Pro krijgt, is nog niet duidelijk.

We durven ze bijna niet meer in onze artikelen met verwachtingen op te nemen: de AirTags. Al maanden lijkt het erop dat de bluetooth-trackers van Apple op het punt staan om onthuld te worden, maar steeds gebeurt het niet. Inmiddels zijn ze aanwezig in de code van iOS 14 en hebben we er al ontelbaar veel geruchten over geschreven.

Toch lijkt de onthulling ook nu weer aanstaande te zijn. Als Apple de online Apple Store offline haalt, zouden de AirTags zomaar toegevoegd kunnen worden, samen met de AirPods en iPads.

