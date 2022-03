Officieel: eerste Apple-event op 8 maart – wat kun je verwachten?

Het is officieel, Apple heeft de uitnodigingen verstuurd voor het eerste Apple-event van 2022 in maart. Op 8 maart onthult het bedrijf nieuwe producten, tijdens het ‘Peek performance’-event. Maar wat kun je precies verwachten?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event maart 2022 officieel

We zaten er al even op te wachten, maar nu is het toch echt officieel. De eerste Keynote van Apple in 2022 komt eraan. Er kwamen al maanden verschillende geruchten voorbij en de laatste paar weken namen ze alleen maar toe.

Het bedrijf uit Cupertino heeft vandaag de uitnodigingen verstuurd voor een digitaal evenement. Op dinsdag 8 maart om 19.00 uur Nederlandse tijd kondigt Apple allerlei nieuwe producten aan. Daar krijgen we in rap tempo de eerste nieuwe Apple-producten van het jaar te zien.

Wat ga je zien tijdens het eerste Apple-event van 2022?

Wat Apple precies laat zien, houdt het bedrijf het liefst geheim. Maar na verschillende geruchten hebben we al een aardig beeld welke producten getoond gaan worden. Het is nog niet helemaal officieel, maar waarschijnlijk ga je deze nieuwe producten zien tijdens het eerste Apple-event van 2022 op 8 maart.

1. iPhone SE 2022

Volgens de geruchten lanceert Apple in ieder geval de iPhone SE 2022. Het nieuwe budgetmodel gaat veel op zijn voorganger lijken, maar krijgt een snellere A15-chip met 5G. Of de iPhone SE 2020 dan wel goedkoper verkrijgbaar blijft?

2. iPad Air 2022

Daarnaast gaat Apple waarschijnlijk ook de iPad Air 2022 onthullen. De tablet krijgt waarschijnlijk een A15-chip én Center Stage (dat je onder andere ook van de iPad mini 2021 kent). Deze functie heet in het Nederlands Middelpunt en volgt je bewegingen, waardoor je altijd goed in beeld komt. Daarmee is de nieuwe iPad Air eigenlijk uit de kluiten gewassen iPad mini 2021.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Upgrade voor MacBook Pro en Mac mini

Als laatste krijgt (volgens welbekende Mark Gurman) de 13-inch MacBook Pro uit 2020 en de Mac mini uit 2020 een upgrade. Beide hebben een M1-processor en de kans is groot dat ze nu een opvolger krijgen.

4. En verder …

Verder blijft het natuurlijk koffiedik kijken, maar Apple zou Apple niet zijn als ze met nog iets anders op de proppen komt. Er gaan al tijden geruchten over de AirPods Pro 2, de Apple Watch Series 8 of een nieuwe Apple Watch SE. Grote kans dat die tijdens een Apple-event later in het jaar gaan komen, maar je weet maar nooit … Daarnaast is het nog aannemelijk dat Apple de iPhone 13 in een nieuwe kleur (of kleuren?) gaat aankondigen. De hoesjes zijn al opgedoken …

Vaak kondigt Apple tijdens dit soort evenementen ook de datum van een aankomende iOS-release aan. Daarom zal na het event (meestal 24 uur) waarschijnlijk ook iOS 15.4 aangekondigd worden.

Volg het Apple maart-event op iPhoned

Het volledige evenement is live te volgen via de website van Apple en het YouTube-kanaal van het bedrijf. Uiteraard doet de redactie van iPhoned ook live verslag van de avond. Zo houden we je op de hoogte van alle onthullingen.

Je kunt ons volgen via onze website, of via onze gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief. Zo ontvang je bij iedere grote aankondiging een pushbericht en ploft er een handige round-up in je mailbox op het einde van de avond.