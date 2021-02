Het eerstvolgende Apple-evenement is op 16 maart. Het bedrijf kondigt die dag de AirTag aan, de langverwachte tracker voor het terugvinden van spullen. Ook krijgen we tijdens het evenement de nieuwe iPad Pro en iPad mini te zien.

Gerucht: Apple maart-evenement op 16 maart 2021

Dat beweert Economic Daily News. De Taiwanese website baseert dit op een aantal claims van anonieme Twitter-accounts, waaronder LeaksApplePro. Zij claimen dat het bedrijf die dag drie onthullingen doet, waaronder de AirTag.

Conceptafbeelding van de AirTag

Achter de schermen werkt Apple al jaren aan deze mysterieuze tracker. Het apparaat, dat je bijvoorbeeld aan een sleutelbos kunt bevestigen, dook onder meer op in testversies van iOS.

Verder beweert Economic Daily News dat Apple op 16 maart een nieuwe iPad Pro en iPad mini aankondigt. Laatstgenoemde werd voor het laatst in 2019 vernieuwd en de meest recente iPad Pro komt uit 2020.

Tot slot speculeert de Taiwanese website dat Apple tijdens het maart-event mogelijk een aankondiging met betrekking tot de Apple Card doet. Mogelijk brengt de iPhone-maker de fysieke creditcard naar meer landen. Momenteel kun je de Apple Card onder meer in de Verenigde Staten al gebruiken.

Apple Card

Valt het maart-evenement vroeg dit jaar?

Indien het gerucht klopt, wordt dit het eerste Apple-evenement van 2021. Het bedrijf organiseert jaarlijks een event in maart, al werd deze in 2020 overgeslagen vanwege de pandemie.

In voorgaande jaren vond het maart-evenement wel later in de maand plaats. Waarom Apple het evenement halverwege maart zou willen houden, is niet bekend. Aangezien Economic Daily News een wisselvallige bron is als het op Apple-geruchten aankomt adviseert iPhoned om het verhaal met een korreltje zout te nemen.

Meer over de AirTag

De AirTag belooft Apples eerste tracker te worden. Alhoewel het accessoire nog niet is aangekondigd weten we dankzij allerlei gelekte informatie al jaren over diens bestaan. De tracker zou klein genoeg moeten zijn om in je portemonnee te passen en werkt samen met de Ultra Wideband-locatietechniek van iPhones.

