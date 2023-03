M3-chip van Apple komt eraan: dit zijn belangrijkste vernieuwingen

De M3-chip van Apple komt er dit jaar aan. Wij zetten de belangrijkste vernieuwingen van deze razendsnelle chip voor je op een rij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

M3-chip van Apple: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

Het is nog niet zo heel lang geleden dat Apple de M2-chip aankondigde. Deze chip was de opvolger van de M1 en kreeg als eerste een plekje in de nieuwe MacBook Air 2022.

Deze M2-chip was een stukje energiezuiniger dan de M1. Ook was de chip 18 procent rapper geworden. Op zich niets mis mee, maar de upgrade viel een beetje tegen. Immers met een M1-chip kun je ook nog prima vooruit.

Lees meer: MacBook Air 2022 (M2) review: alles is nieuw, maar niet alles is beter

Daar gaat bij de M3-chip verandering in komen. Deze chip verschijnt in een 3-nanometer versie (de M1 en M2 waren nog gebaseerd op het 5-nanometer-formaat). De overstap naar dit nieuwe formaat heeft een flink voordeel. De nieuwe M3-chip van Apple is hierdoor een stuk energiezuiniger.

Energiezuiniger heeft meerdere voordelen

Dit heeft natuurlijk een paar flinke voordelen. Zo doe je nog langer met één acculading en de laptop wordt minder warm. Hoeveel zuiniger de chip wordt is niet bekend, maar de overstap naar een ander fabricageproces kan technisch gezien maximaal zo’n 40 procent voordeel opleveren (bij gelijke prestaties).

Natuurlijk zal dit niet het enige zijn dat Apple aan de M3-chip gaat verbeteren. Waarschijnlijk wordt hij ook weer een stukje sneller en krijgt hij wat meer grafische- of processorkernen erbij. De hogere snelheid vraagt dan natuurlijk dan wel weer wat meer stroom, maar onder de streep zal de M3-chip zeker een stuk energiezuiniger worden.

M3-chip: wanneer is de release?

Volgens verschillende geruchten hoef je niet zo heel lang te wachten op de nieuwe Apple-chip. De eerste Macs met een M3-chip zouden al ergens in april 2023 verschijnen.

De eerste Mac die deze chip dan krijgt wordt waarschijnlijk de MacBook Air 2023. Ook vertellen de geruchten dat de 13-inch MacBook Pro de nieuwe Apple M3-chip gaat krijgen. Uiteraard zullen er dan later dit jaar nog andere Mac volgen.

