‘Waar blijft de Apple M2-chip? Volgens dit gerucht komt-ie eraan’

Het Apple Event van maart bracht ons veel nieuwe producten, maar we misten nieuwe MacBooks met een M2-chip. Wanneer komen ze dan wel? We hoeven – als de geruchten kloppen – niet lang meer te wachten.

Nieuwe MacBooks met M2-chip komen eind 2022

Apple kondigt eind 2022 een MacBook Air en instap-MacBook Pro aan met een gloednieuwe M2-chip onder de motorkap. Dat vertellen ‘betrouwbare bronnen’ aan 9To5Mac. We hoopten de M2-chip al tijdens het maart-evenement van Apple te zien, maar in plaats daarvan kregen we de M1 Ultra – de krachtigste chip die Apple ooit gemaakt heeft – en de Mac Studio.

Er gaan nu al maanden geruchten over een MacBook Air met een nieuw ontwerp. De laptop zou in verschillende kleurtjes op de markt komen en witte schermranden krijgen. Net als de 14- en 16-inch MacBook Pro’s zou de nieuwe MacBook Air over een notch beschikken. Ook gaan er geruchten over een nieuwe instap-versie van de MacBook Pro met een M2-chip. Deze behoudt het ‘oude’ design.

Zo kan de nieuwe MacBook Air eruit gaan zien

Hier houdt het overigens nog niet op. Ook de Mac mini krijgt volgens 9To5Mac een geüpdatete versie met een M2-chip – en in 2023 volgt de iPad Pro. Dat betekent dat het M1-hoofdstuk eind 2022 na twee jaar gesloten wordt. De kans is groot dat we in 2023 vervolgens een M2 Pro, M2 Max en M2 Ultra gaan zien. Deze zullen gebruikt worden in verschillende high-end Macs.

Wat is het verschil tussen de M2 en de M1?

De lancering van de M1-chip heeft het Mac-landschap voorgoed veranderd. Het is de eerste Apple Silicon-chip voor computers – voorheen draaide Macs op Intel-chips. Apple heeft meerdere versies van de M1: de M1, M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra. De Ultra is nu nog alleen de vinden in de gloednieuwe Mac Studio. Met een 20-core CPU, 64-core GPU en maar liefst 114 miljard transistors is het met grote voorsprong de krachtigste chip ooit van Apple – en misschien zelfs wel de krachtigste chip van dit moment.

De reguliere M2-chip wordt – ongeacht de naam misschien doet vermoeden – minder krachtig dan de M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra. Apple baseert de M2 op de A15-chip, die we ook kennen van de iPhone 13-serie en de iPhone SE 2022. Met 10 CPU-kernen lijkt de M2-chip vergelijkbaar met de M1, maar dat is niet helemaal het geval. De GPU van de M2 krijgt namelijk een flinke upgrade.

Ben jij van plan om een Mac met een M2-chip aan te schaffen, zodra deze op de markt komt? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel! Wil je geen enkel Apple-nieuwtje missen? Houd de website goed in de gaten, dan mis je niets. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.

