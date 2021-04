‘Apple’s volgende generatie M2-chip is al in massaproductie’

Volgens recente geruchten is de opvolger van Apple’s M1-chip al in massaproductie. Hij wordt op zijn vroegst in juli 2021 gepresenteerd. De gloednieuwe processor zou de volgende generatie MacBooks gaan aansturen, zo meldt MacRumors.

Gerucht: Apple komt later dit jaar met nieuwe M2-chip

De opvolger van Apple’s zelfontwikkelde M1-chip is in april 2021 in massaproductie gegaan, aldus Nikkei Asia. De nieuwe chip zou in zo’n drie maanden geproduceerd kunnen worden en komt op zijn vroegst in juli op de markt. Dat is precies op tijd voor de volgende generatie MacBooks.

Volgens MacRumors gaat het om een MacBook Pro met twee verschillende formaten, 14-inch en een 16-inch. De laptop krijgt naar verluidt een geheel nieuw ontwerp. Ook spreekt de bron over een grote 27-inch iMac en een kleinere versie van de Mac Pro, die allebei de nieuwe M2-chip zullen krijgen.

Apple Silicon neemt het over van Intel

Apple kondigde met de M1-chip in 2020 haar eerste eigen processor voor de Mac aan. Het bedrijf ontwikkelt al jaren eigen chips voor iPhones en iPads. Met de komst van de M1-chip luidde Apple het begin van Apple Silicon voor de Mac in.

Dankzij Apple Silicon kan Apple haar hardware veel beter optimaliseren. De M1-chip zorgt dan ook voor snellere en energiezuinigere prestaties ten opzichte van Macs met Intel-processors. De nieuwe M2-chip – zoals we hem voorlopig noemen – wordt naar verwachting weer een stuk sneller en zuiniger. Naar eigen zeggen duurt het voor Apple ongeveer twee jaar om volledig over te stappen op Apple Silicon.

De M1-chip is in steeds meer producten te vinden

In april 2021 kondigde Apple de nieuwe 24-inch iMac aan; een kleurrijke desktop met de M1-chip. Het apparaat is vanwege de nieuwe processor dunner, sneller en zuiniger dan ooit. Hier lees je 7 dingen over de iMac 2021 die je vast nog niet kende.

Op hetzelfde event kregen we ook de iPad Pro 2021 te zien; de eerste iPad die de overstap maakt van mobiele chip naar Apple Silicon. Hiermee is Apple’s nieuwste Pro-tablet even krachtig als de meest recente iMac. Of het bedrijf Apple Silicon in de toekomst naar meer productcategorieën gaat brengen, is niet bekend.

