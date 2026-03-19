watchOS 26.4 lost vervelendste probleem Apple Watch eindelijk op

Met de komst van watchOS 26 heeft Apple in de ogen van velen een vervelend probleem geïntroduceerd – dit wordt nu gefixt in watchOS 26.4.

watchOS 26.4 lost vervelendste probleem Apple Watch op

Het vervelende probleem waar we het over hebben, is het redesign van de Workout-app in watchOS 26. Het is Apple niet ontgaan dat deze aanpassing niet in goede aarde viel, want in watchOS 26.4 wordt een belangrijk punt van kritiek aangepakt.

De kritiek op de Workout-app in watchOS 26 is dat deze traag is en dat er meer handelingen nodig zijn om een training te starten. Het nieuwe ontwerp is sowieso een enorme verandering na de tien jaar waarin de Workout-app op de Apple Watch altijd op dezelfde manier werkte. Het ontwerp is ook minder intuïtief.

Met watchOS 26.4 past Apple het bestaande ontwerp van de Workout-app aan. Hierdoor werkt deze weer zoals gebruikers verwachten. In de release-notes staat: ‘Met het pictogram voor het trainingstype in de Workout-app kun je met één tik een training starten’. Dat is precies waar de meeste gebruikers op zaten te wachten. De wijziging betekent een aanzienlijke verbetering van de gebruikerservaring ten opzichte van watchOS 26.0 tot en met watchOS 26.3.

Workout-app in watchOS 26.3

Tot en met watchOS 26.3 toont de Workout-app een lijst met pictogrammen en labels voor verschillende soorten trainingen. Je zou verwachten dat je op het trainingspictogram in de lijst kunt tikken om te beginnen. In plaats daarvan moet eerst de volledige trainingslay-out worden geladen. Eerder tikken op het pictogram in het midden heeft geen effect.

Dit ontwerp lijkt meer geoptimaliseerd om te voorkomen dat je per ongeluk een training start. Het ‘Play’-pictogram is de enige manier om de training daadwerkelijk te starten. Dit ius sowieso al verwarrend, aangezien je een training opneemt en geen sessie afspeelt. Hoe dan ook, watchOS 26.4 lost dit allemaal in één keer op.

watchOS 26.4 verschijnt bijna

De bèta van watchOS 26.4 is inmiddels al beschikbaar. En dat betekent dat de publieke versie niet lang meer op zich laat wachten.