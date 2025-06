Het Apple-logo krijgt mogelijk een nieuwe plek op de iPhone 17 Pro

Volgens een nieuw gerucht kiest Apple ervoor om het Apple-logo op de nieuwe iPhone Pro op een andere plek te zetten. Dit moet je weten.

Nieuwe plek voor het Apple-logo

Majin Bu zei onlangs op X dat Apple het Apple-logo op de iPhone 17 Pro op een andere plek neer gaat zetten. Apple heeft het Apple-logo voor het laatst opnieuw gepositioneerd op de iPhone 11-serie en sindsdien staat het altijd gecentreerd op de iPhone. Nu, zes jaar later, gaat dat mogelijk veranderen – als dit gerucht klopt.

Majin Bu heeft een wisselvallige staat van dienst als het gaat om Apple-geruchten, maar heeft in het verleden wel een aantal accurate weetjes gedeeld, waaronder de naam ‘Desert Titanium’ voor de nieuwe iPhone 16 Pro-kleur. Daarom is het toch de moeite waard om hier aandacht aan te besteden, ook al klinkt het gerucht niet erg logisch.

Op de iPhone 17 Pro verplaatst Apple het Apple-logo mogelijk naar het midden onder de nieuwe camerabalk aan de achterkant. Hierdoor staat het Apple-logo niet meer echt in het midden van de iPhone. Bu beweert dat Apple dit doet voor een betere herkenbaarheid.

iPhone 17 Pro design: logo moves lower.

Here's why



Full Article:https://t.co/xeC6d0oBeN pic.twitter.com/Q8QwkT56IL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 28, 2025

iPhone 17 Pro-hoesjes

Fabrikanten van hoesjes zouden volgens Bu al aan het testen zijn met de nieuwe plaatsing van het Apple-logo. Vreemd genoeg zegt Majin Bu ook dat hoesjes-fabrikanten het ontwerp van de MagSafe-ring aanpassen om het nieuwe Apple-logo te kunnen tonen. Dat zou er volgens hem als volgt uit kunnen zien:

Het is natuurlijk de vraag of dit correct is. Het zou aan de ene kant logisch zijn omdat de hele bovenkant van de iPhone 17 Pro nu één camera-balk is, maar aan de andere kant ziet het er ook heel vreemd uit.

De gecentreerde plaatsing van het Apple-logo op de iPhone 11 in 2019 lekte destijds ook uit, doordat fabrikanten van hoesjes er rekening mee moesten houden bij het ontwerpen. Als we dat in het achterhoofd houden, is er een mogelijkheid dat dit gerucht ook klopt. Mocht het waar zijn, dan krijgen we waarschijnlijk ruim op tijd op de een of andere manier nog wel een bevestiging. We houden je op de hoogte!