Apple houdt je locatie stiekem bij: dit is waarom

Binnenkort kun jij niet meer alle functies van je iPhone gebruiken. Daarvoor houdt Apple je locatie bij. iPhoned legt uit wat er aan de hand is.

Apple houdt locatie bij met geheime instelling

Je iPhone werkt overal ter wereld, maar toch zijn er sommige functies die je (nog) niet mag gebruiken. Zo hebben wij in Nederland bijvoorbeeld nog steeds niet de zoekfunctie voor gif’jes in Berichten en bepaalde functies van Apple Pay. In andere landen gaat dat er nog extremer aan toe. In de Verenigde Arabische Emiraten mag je bijvoorbeeld niet FaceTimen en in China werd tijdelijk AirDrop beperkt.

Tot nog toe was het voor Apple redelijk ingewikkeld om deze functies op basis van locatie uit te schakelen. Dat kon enerzijds via de regio-instellingen van iOS. Werkt prima, maar is nauwelijks waterdicht te noemen. Want je kunt gemakkelijk van regio switchen, en dus toegang krijgen tot functies die Apple niet voor jou bedoeld heeft. Anderzijds beperkt Apple ook functies op hardware-basis. Een bekend voorbeeld is het camera-geluid van Japanse iPhones dat niet uitgeschakeld kan worden. Dat werkt redelijk betrouwbaar, maar je kunt niet voorkomen dat klanten een iPhone in het buitenland kopen.

Apple’s nieuwe methode

Maar Apple heeft in het geheim aan een nieuwe methode gewerkt. En stiekem zit deze al sinds iOS 16.2 op je telefoon. Het systeem heet ‘countryd’ en bepaalt aan de hand van een aantal factoren je daadwerkelijke locatie. Er wordt uiteraard naar je GPS-locatie gekeken, maar daarnaast checkt iOS ook de landcode van je wifi-netwerk en data die op je simkaart staat. Op basis van deze gegevens is vrij zeker het land te achterhalen waar je woont. Zo kan Apple dus ervoor zorgen dat je functies te zien krijgt die voor jou bedoeld zijn.

Waarom maakt Apple er nu zo veel werk van?

Rest de vraag: waarom maakt Apple er juist nu zo veel werk van om een systeem te bouwen dat de exacte locatie van zijn gebruikers kan achterhalen? Gooit Apple zijn privacy-principe overboord? Nee hoor, het heeft alles te maken met een nieuwe functie van iOS 17, dat in september moet uitkomen.

Volgens Europese richtlijnen moet het mogelijk zijn om alternatieve App Stores te kunnen gebruiken – ook wel sideloading genoemd. Dat is Apple een doorn in het oog, want het bergt wat veiligheidsrisico’s. Dus wil het bedrijf ervoor zorgen dat sideloading enkel en alleen voor Europeanen binnen de EU toegankelijk wordt.

In de bèta van iOS 17 die we in juni tijdens de WWDC verwachten, zullen ongetwijfeld al een hoop verwijzingen hierover in zitten.