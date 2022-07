Van Apple Retina tot Liquid XDR display: wat betekenen de namen?

Om de kwaliteit van een display van een iPhone, iPad of Mac aan te duiden, gebruikt Apple vage marketingtermen. Maar wat zeggen display-namen als Retina, Super, Liquid en XDR? In dit artikel leggen we het uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is een Retina-scherm?

Retina-display: een scherm waarbij de pixeldichtheid zo hoog is, dat je de afzonderlijke pixels vanaf een normale kijkafstand niet ziet. Elk Apple-product is sinds de iPhone 4 uit 2010 een Retina-scherm.

een scherm waarbij de pixeldichtheid zo hoog is, dat je de afzonderlijke pixels vanaf een normale kijkafstand niet ziet. Elk Apple-product is sinds de iPhone 4 uit 2010 een Retina-scherm. Retina HD-display : Retina-display met een HD-resolutie (720p). Dit schermtype is te vinden bij de iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) en de iPhone SE van de tweede en derde generatie.

: Retina-display met een HD-resolutie (720p). Dit schermtype is te vinden bij de iPhone 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) en de iPhone SE van de tweede en derde generatie. Super Retina-display : Retina HD-scherm met oled. De oled-schermen hebben diepzwarte kleuren en een hoge contrastverhouding van 1:000:000:1. De iPhone X en iPhone XS (Max) hebben dit schermtype.

: Retina HD-scherm met oled. De oled-schermen hebben diepzwarte kleuren en een hoge contrastverhouding van 1:000:000:1. De iPhone X en iPhone XS (Max) hebben dit schermtype. Super Retina XDR-display : hetzelfde als Super Retina, maar dan met een verbeterde contrastverhouding van twee miljoen tegen één. Het scherm heeft een betere kleurweergave en een hogere helderheid, vooral bij HDR-content. De iPhone 11 Pro (Max), de iPhone 12-serie en iPhone 13-serie hebben een Super Retina XDR-display.

: hetzelfde als Super Retina, maar dan met een verbeterde contrastverhouding van twee miljoen tegen één. Het scherm heeft een betere kleurweergave en een hogere helderheid, vooral bij HDR-content. De iPhone 11 Pro (Max), de iPhone 12-serie en iPhone 13-serie hebben een Super Retina XDR-display. Liquid Retina-display : een verbeterde schermtechniek voor lcd-schermen, met een breed kleurbereik en realistische kleuren. Te vinden bij de iPhone XR, iPad Pro 2018-2020, 11-inch iPad Pro 2021 en MacBook Air 2022.

: een verbeterde schermtechniek voor lcd-schermen, met een breed kleurbereik en realistische kleuren. Te vinden bij de iPhone XR, iPad Pro 2018-2020, 11-inch iPad Pro 2021 en MacBook Air 2022. Liquid Retina XDR-display : Retina-scherm met mini-led technologie. Dit display biedt veel van dezelfde voordelen als oled, waaronder diepe zwarttinten en hoge contrasten. Apple-apparaten met dit scherm zijn de 12,9-inch iPad Pro uit 2021 en de MacBook Pro 2021 (zowel 14- als 16-inch).

: Retina-scherm met mini-led technologie. Dit display biedt veel van dezelfde voordelen als oled, waaronder diepe zwarttinten en hoge contrasten. Apple-apparaten met dit scherm zijn de 12,9-inch iPad Pro uit 2021 en de MacBook Pro 2021 (zowel 14- als 16-inch). Retina 4K-display : Retina-display met een 4K-resolutie. Alle 4K 21,5-inch iMacs vallen hieronder.

: Retina-display met een 4K-resolutie. Alle 4K 21,5-inch iMacs vallen hieronder. Retina 5K-display : Retina-display met een 5K-resolutie. De 5K 27-inch iMacs, iMac Pro en Studio Display hebben zo’n scherm.

: Retina-display met een 5K-resolutie. De 5K 27-inch iMacs, iMac Pro en Studio Display hebben zo’n scherm. Retina 6K-display : Retina-display met een 6K-resolutie. Alleen het Pro Display XDR heeft dit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

(Super)Retina, Liquid en XDR

Kijken we naar de namen die Apple zijn displays heeft gegeven, dan komt een term overal terug: Retina. Dit is een aanduiding voor een pixeldichtheid die zo hoog is dat je ze van een normale kijkafstand niet meer van elkaar kan onderscheiden. Tegenwoordig is zo’n Retina-scherm geen bijzonderheid meer. Alle schermen van Apple hebben een hoge resolutie – en zijn Retina-schermen.

Heeft het scherm een oled-techniek, dan noemt Apple het display een Super Retina-scherm. Bij de nieuwste iPhones voegt Apple daar ook het label XDR aan toe, omdat ze de weergave van XDR-content ondersteunen.

Naast oled-schermen brengt Apple nog apparaten met het standaard lcd-scherm uit. Dit schermtype noemt het bedrijf tegenwoordig het Liquid Retina-display. De beste lcd-schermen zijn voorzien van mini-led-technologie, waarbij de weergave erg op oled-lijkt. Deze panelen ondersteunen ook XDR en worden het Liquid Retina XDR-display genoemd.

Wil je meer van dit soort tips? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: