De lancering van de langverwachte AirTags is mogelijk heel dichtbij. Volgens een bekende lekker brengt Apple de bluetooth-trackers al in maart uit. We kunnen diezelfde maand ook een nieuwe iPad Pro verwachten.

Lees verder na de advertentie.

Zien de AirTags binnenkort dan eindelijk het levenslicht? Volgens Jon Prosser wel. Deze bekende lekker verspreidt vaak juiste informatie over nieuwe Apple-producten. Prosser schrijft op Twitter dat Apple de apparaatjes in maart wil presenteren. Eerdere geruchten dat de aankondiging van de AirTags in november 2020 zou plaatsvinden, bleken niet te kloppen. Het bedrijf zou de lancering toen op het laatste moment hebben uitgesteld.

Apple werkt naar verluidt al heel lang aan de kleine bluetooth-trackers. AirTags maak je vast aan bijvoorbeeld je sleutelbos of rugzak. Als je deze spullen kwijt bent, vind je ze via de Zoek Mijn-app op je iPhone snel terug. De trackers maken namelijk gebruik van speciale techniek waarmee je hun locatie zeer nauwkeurig kunt achterhalen. AirTags lijken daardoor ook een prima oplossing voor honden of katten die vaak de benen nemen. Met zo’n tracker aan de halsband weet je waar je moet zoeken.

Dat de lancering van de bluetooth-trackers dichtbij is, komt niet als een verrassing. In januari bleek browser Safari een verwijzing naar AirTags te bevatten. Daarmee kon je de nieuwe functie van de Zoek Mijn-app alvast activeren. Vermoedelijk was deze testversie alleen bedoeld voor ontwikkelaars en heeft Apple hem per ongeluk met het grote publiek gedeeld.

‘Ook nieuwe iPad Pro in maart’

Naast de lancering van de AirTags zou Apple volgende maand nog meer in petto hebben. Volgens Prosser brengt het bedrijf uit Cupertino in maart namelijk ook een nieuwe iPad Pro uit. Vermoedelijk draait Apples nieuwe toptablet op een snellere A14X-chip. Ook gaan er geruchten dat de grotere 12.9 inch-variant een mini-led-scherm krijgt. Dat moet zorgen voor betere zwaardwaardes en een hoger contrast.

Eerder verschenen er al renders van de vermeende iPad Pro 2021. Daaruit bleek dat het design van de tablet erg lijkt op de huidige versie. Wel zou het nieuwe model iets minder breed en hoog kunnen zijn.

Lees het laatste nieuws over Apple: