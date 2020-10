Een recordomzet voor de Mac en de iPad is bezig met een opleving. De verkoop uit iPhones loopt echter een flinke deuk op. Tijdens een conferentie gaf Apple-topman Tim Cook tekst en uitleg over de financiële prestaties van het bedrijf. Dit zijn de trends uit de Apple-kwartaalcijfers van Q4 2020.

Lees verder na de advertentie.

Apple kwartaalcijfers Q4: 5 trends

Let op: het fiscale kwartaal staat niet gelijk aan het kalenderkwartaal.

1. De cijfers op een rij

Totale omzet: 64,7 miljard dollar

Omzet iPhone: gedaald met 20 procent

Omzet iPad: gestegen met 46 procent

Omzet Mac: gestegen met 29 procent

Omzet diensten: gestegen met 16 procent

Omzet wearables, home en accessoires: gestegen met 20 procent

Al met al heeft Apple een zwaar iPhone-kwartaal achter de rug. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de vertraagde komst van de iPhone 12-serie. Normaliter worden de toestellen halverwege september gepresenteerd, waarna ze een week later in de verkoop gaan. Ditmaal werden de nieuwe iPhones pas op 13 oktober onthuld en zijn pas twee van de vier modellen verkrijgbaar.

Desondanks blijft directeur Tim Cook optimistisch: “Apple heeft dit fiscale jaar gedefinieerd door innovatie, ondanks alle tegenslagen.” De topman staat in zijn praatje onder meer stil bij de impact die COVID-19 op het bedrijf heeft, hoe grote stap 5G is voor de iPhone en de impact van het wereldwijd vele thuiswerken.

2. Minder iPhones, meer Macs

Daarover gesproken: met name de omzetstijging van de Mac valt op. Apples verkocht bijna 30 procent meer laptops en desktops dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit met name te maken met de migratie van kantoormedewerkers naar de huiskamer, keukentafel en thuiskantoren.

De verkoop van de iPhone liep niet echt lekker door, maar dat valt te verklaren. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn sinds 16 oktober vooruit te bestellen, waarna de levering op 23 oktober van start ging. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn daarentegen pas vanaf 6 november te bestellen, waarna ze op 13 november in de vrije verkoop gaan. Apple heeft de iPhone-vruchten dus nog niet maximaal kunnen plukken.

→Lees ook: iPhone 12 review: de nieuwe standaard legt de lat ongelofelijk hoog

3. Opleving van de iPad, AirPods en Apple Watches stuwen door

Die vlieger gaat niet op voor de iPad. Meestal kwakkelt de verkoop van de Apple-tablet maar wat aan, maar dat is dit kwartaal niet het geval. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat het bedrijf dit jaar veel aandacht schonk aan de iPad. Tijdens het september-evenement, waar dus normaliter iPhones getoond worden, stonden de iPad 2020 en iPad Air 2020 centraal.

Ook de wearables-categorie blijft lucratief voor Apple. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Apple Watches en AirPods. Het bedrijf introduceerde afgelopen kwartaal geen nieuwe oordopjes, al schijnt de AirPods Studio-hoofdtelefoon op komst te zijn, maar toonde wel twee nieuwe horloges: de betaalbare Apple Watch SE en high-end Apple Watch Series 6.

4. Diensten, diensten, diensten

Nu de wereldbevolking massaal grotendeels thuiszit beleven entertainmentaanbieders hoogtijdagen. Zo ook Apple. De omzet uit diensten is met maar liefst 16 procent gestegen tot een recordhoogte van ruim 14 miljard dollar. Onder deze categorie rekent Apple onder meer Apple Music, Apple TV Plus, iCloud en Apple Arcade.

Bovendien gaat Apple deze focus voortzetten, want prominent Cook maakte tijdens zijn praatje bekend dat Apple One vandaag (vrijdag 30 oktober) lanceert. One is Apples dienstenbundel waardoor je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot alle services van het bedrijf. Op moment van schrijven is Apple One nog niet verkrijgbaar: we updaten dit bericht uiteraard zodra hier verandering in komt.

5. Tim Cook belooft nieuwe producten

Tot slot maakt Tim Cook natuurlijk van de mogelijkheid gebruik om ons warm te maken voor de toekomst van Apple. De directeur belooft namelijk nog meer “spannende, nieuwe dingen” uit te brengen in 2020. Wat hij daarmee precies bedoelt is natuurlijk niet duidelijk.

Afgaande op recente geruchten lijkt het er echter op dat Apple dit jaar nog één evenement gaat organiseren. Waarschijnlijk staat tijdens deze presentatie de Mac centraal. In de wandelgangen wordt namelijk gesproken over de komst van een nieuwe 16 inch-MacBook Pro. Ook zou Apple tijdens dit event mogelijk de AirPods Studio-hoofdtelefoon en AirTag laten zien, een tracker om verloren spullen terug te vinden.

Het laatste nieuws over Apple: