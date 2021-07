Apple-kwartaalcijfers: Veel Android-gebruikers stapten over naar iPhone

Apple verkoopt gigantisch veel iPhones, met name onder Android-gebruikers. Bij de Macs en iPads is het juist wat rustiger. Deze vier zaken vallen op in de Apple-kwartaalcijfers van Q3 2021.

Apple-kwartaalcijfers van Q3 2021 bekend

Let op: het fiscale kwartaal loopt niet gelijk aan het kalenderkwartaal.

1. Gestegen omzet

Het was een topkwartaal voor Apple. De totale omzet van het bedrijf groeide naar ruim 81 miljard dollar. Dat is 36 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste stijging zit bij de iPhones. Bijna de helft van de totale omzet komt uit het verkopen van smartphones.

De cijfers op een rij (in dollars):

Totale omzet: 81,4 miljard

Omzet iPhone: 39,57 miljard (+ 50 procent)

Omzet iPad: 7,37 miljard (+ 12 procent)

Omzet Mac: 8,24 miljard (+ 16 procent)

Omzet Apple Watch en Home: 8,78 miljard (+34 procent)

Omzet diensten: 17,49 miljard (+ 33 procent)

2. Veel overstappers van Android

Volgens Tim Cook is de gigantische verkoop van iPhones mede te danken aan overstappers. Volgens de ceo stapten afgelopen kwartaal een recordaantal mensen over van Android naar iPhone.

Jammer genoeg noemt Apple nooit specifieke aantallen, maar het aantal mensen dat voor het eerst met een iPhone aan de slag ging zou hoger liggen dan ooit tevoren.

Dit is natuurlijk slecht nieuws voor Google, de maker van Android. Om het tij te keren, werkt het bedrijf aan een app waarmee iPhone-gebruikers makkelijk kunnen overstappen naar Android. Apple heeft zo’n app al veel langer: Stap over op iOS.

3. Wisseling van de wacht

Ook opvallend: de omzet uit Macs en iPads is relatief weinig gegroeid. Bij elkaar haalde Apple zo’n 15 miljard dollar binnen met het verkopen van computers en tablets. Dat is natuurlijk een gigantisch aantal, maar het ‘thuiswerkeffect’ lijkt langzaamaan wel uit te werken.

Apple heeft echter een troef achter de hand. De omzet uit wearables (Apple Watch en AirPods) en diensten is namelijk groter dan ooit. Sterker nog, het bedrijf verdiende hier afgelopen kwartaal meer mee dan met het verkopen van Macs en iPads.

Met name de dienstentak is belangrijk voor Apple. Je kunt inmiddels allerlei abonnementen bij het bedrijf afsluiten. Van Apple TV Plus, Apple Music, tot aan betaalde iCloud-opslag.

4. Waarschuwing

Het zijn dus toptijden voor Apple, maar het bedrijf sloot de presentatie van de kwartaalcijfers af met een waarschuwing. Het bedrijf denkt namelijk dat het tegen productieproblemen gaat aanlopen.

Apple verwacht dat het vooral in september lastig wordt om genoeg onderdelen voor de iPhone en iPad binnen te halen. Dit kan er weleens voor zorgen dat de iPhone 13-serie straks lastig verkrijgbaar is. De opvolger van de iPhone 12 wordt waarschijnlijk in september onthuld.

Zonder het beestje bij de naam te noemen, heeft Apple het hier vermoedelijk over chiptekorten. Vrijwel alle producten van elektronica lopen hiertegen aan. Desondanks heeft Apple er vertrouwen in ook volgend kwartaal weer te groeien met dubbele cijfers.

