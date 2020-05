Het eerste fiscale kwartaal van 2020 zit er weer op en dus maakt Apple de balans op. Tijdens een videoconferentie gaf topman Tim Cook tekst en uitleg over de financiële prestaties van Apple. Deze trends ontdekken wij in de Apple kwartaalcijfers Q2 2020.



Apple kwartaalcijfers Q2: 5 trends

Let op: het fiscale kwartaal staat niet gelijk aan het kalenderkwartaal. Het gaat hier om de maanden februari, maart en april.

1. De cijfers op een rij

Omdat de kwartaalcijfers hier centraal staan, beginnen we voor het gemak met de harde cijfers: hoeveel omzet heeft Apple dit kwartaal gedraaid? We vergelijken de cijfers hierbij met dezelfde periode een jaar eerder, Q2 2019.

Totale omzet: 58,3 miljard dollar

Omzet iPhone: gedaald met 6,58 procent

Omzet iPad: gedaald met 10,86 procent

Omzet Mac: gedaald met 2,71 procent

Omzet diensten: gestegen met 16,07 procent

Omzet wearables, home en accessoires: gestegen met 23,22 procent

Al met al heeft Apple het qua 0mzet ongeveer 1 procent beter gedaan dezelfde kwartaal vorig jaar. Toen haalde men een krappe 58 miljard dollar op. Afgelopen januari voorspelde Apple in het tweede fiscale kwartaal van 2020 zo’n 63 tot 67 miljard dollar binnen te halen. In februari gaf Tim Cook echter een omzetwaarschuwing af vanwege het coronavirus.

Apple heeft haar originele omzetdoel dus niet gehaald. Desondanks was Tim Cook tijdens de videoconferentie positief: “Ondanks de wereldwijde impact van COVID-19 zijn we trots dat Apple dit kwartaal gegroeid is. De omzet uit diensten en wearables is nog nooit zo hoog geweest”, aldus de ceo.

2. Minder iPhones, iPads en Macs

Tussen de regels door legt Cook daarbij direct de vinger op de zere plekken. Apples omzet uit producten is namelijk flink gedaald, met de iPad als negatieve uitschieter. De tablets haalden ruim 10 procent minder omzet vergeleken met vorig jaar. Ook werden minder iPhones verkocht. Waarschijnlijk komt hier volgend kwartaal verandering in, want dan zien we hoe goed de kersverse iPhone SE 2020 het in de eerste periode heeft gedaan.

De Mac en MacBook is wat stabieler gebleven. Apple-computers haalden een kleine 3 procent minder omzet binnen dan vergeleken met vorig jaar. Vermoedelijk komt Q2 te vroeg om te zien hoe goed de in maart onthulde MacBook Air 2020 het financieel heeft gedaan. De peperdure Mac Pro is sinds december verkrijgbaar, maar heeft een Mac-omzetdaling dus niet kunnen voorkomen.



3. Meer AirPods en Apple Watches

De ‘wearables, home en accessoires’-categorie is een lichtpuntje dit kwartaal. De productgroep steeg met maar liefst 23 procent. Dit betekent waarschijnlijk dat de AirPods en AirPods Pro het goed hebben gedaan. Apple deelt jammer genoeg geen specifieke verkoopcijfers meer, maar het schijnt dat ook de Apple Watch prima doorloopt. De afgelopen jaren steeg de verkoop van wearables namelijk continu.

Apple ziet daarnaast kansen in de gezondheidsmarkt. Eén van de investeerders vroeg tijdens de conferentie of het bedrijf binnenkort meer gezondheidsfuncties gaat aankondigen als de ECG. Hiermee kun je met de Apple Watch hartfilmpjes maken. “Zeker”, reageerde Cook. “Focus op gezondheid biedt ons een fantastische mogelijkheid om mensen te helpen via onze producten”, aldus de topman.

4. Diensten blijven groeien

Ook zien we dat de focus op diensten zijn vruchten begint af te werpen. In 2019 introduceerde Apple een hoop softwarematige producten om geld aan te verdienen, omdat de verkoop van hardware (zoals iPhones en iPads) zijn piek bereikt lijkt te hebben. Met Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Pay en bijvoorbeeld verkopen via de App Store werd een groei van ruim 16 procent behaald.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft Apple ook in de toekomst inzetten op het laten groeien van hun dienstenaanbod. Tijdens de conferentie gaf Cook aan dat hij verwacht dat de omzet uit diensten in 2020 gaat verdubbelen ten opzichte van 2016. Bovendien is de topman positief over de groeimogelijkheden in Afrika, Europa en Azië. In Noord-Amerika wordt minder omzetgroei uit diensten gehaald.

5. Cook belooft nieuwe producten

Tot slot maakte Tim Cook van de gelegenheid gebruik om de hype rondom nieuwe producten te starten. De topman zei tijdens de videoconferentie dat het lastig was om afgelopen kwartaal de iPhone SE 2020 en nieuwe MacBook Air te verkopen vanwege alle gevolgen rondom het coronavirus. Desondanks zei hij dat nieuwe producten “ons levensbloed zijn”.

Vervolgens vroeg één van de meeluisterende Apple-investeerders of het bedrijf dan toevallig wat kon zeggen over welke producten in de pijplijn zitten. Uiteraard gaf Cook hier geen concreet antwoord op. Wel zei hij dat Apple “hard werkt aan nieuwe producten omdat consumenten de producten die wij maken willen hebben.”

