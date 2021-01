Apple heeft voor het eerst in haar geschiedenis meer dan 100 miljard dollar omzet binnen een kwartaal gehaald. Deze recordomzet is onder meer te danken aan de grote vraag naar de iPhone 12.

Apple kwartaalcijfers Q1 2021: 5 trends

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Apple over Q1 2021. In dit artikel praten we je bij over hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Eerst zetten we alle cijfers op een rij.

Let op: het fiscale kwartaal staat niet gelijk aan het kalenderkwartaal.

1. De cijfers op een rij

Totale omzet: 111 miljard dollar

Omzet iPhone: gestegen met 17 procent

Omzet iPad: gestegen met 41 procent

Omzet Mac: gestegen met 21 procent

Omzet diensten: gestegen met 24 procent

Omzet wearables, home en accessoires: gestegen met 30 procent

De nettowinst bedroeg dit kwartaal 28,7 miljard dollar, wat net als de omzet een record is. Een jaar eerder werd er over dezelfde periode nog ruim 22 miljard dollar winst gemaakt op een totale omzet van 92 miljard dollar.

2. Recordkwartaal dankzij iPhone

Apple heeft dus een heel sterk kwartaal achter de rug, mede dankzij de lancering van de iPhone 12. Apples eerste smartphone met 5G-verbinding kwam afgelopen jaar niet zoals vertrouwd in september uit, maar een maand later. Hierdoor vielen de vorige iPhone-kwartaalcijfers tegen.

De omzet uit iPhones komt in totaal op ruim 65 miljard dollar neer en volgens Apple-topman Tim Cook zijn er inmiddels meer dan 1 miljard actieve iPhones in omloop. De prominent gaf verder aan dat er in totaal 1,65 miljard geactiveerde Apple-apparaten zijn.

3. Diensten blijven groeien

Ook opvallend: de omzet uit diensten blijft maar groeien. De afgelopen jaren zet Apple steeds meer in op abonnementen zoals Apple TV Plus, iCloud en Apple One. Inmiddels haalt het bedrijf bijna net zoveel omzet uit de verkoop van diensten als uit de iPad en Mac.

4. iPad en Mac maken comeback

Daarover gesproken, Apples tablet heeft een ontzettend goed kwartaal achter de rug. De verkoop van iPads is met maar liefst ruim 40 procent gestegen. Het bedrijf bracht eind vorig jaar een nieuwe ‘gewone’ iPad en iPad Air uit. Met name laatstgenoemde kon op veel positieve feedback rekenen.

Ook met de computerdivisie gaat het goed. Dankzij het vele thuiswerken blijft de vraag naar Macs onverminderd hoog en dat legt Apple geen windeieren. Het bedrijf is bovendien begonnen met de transitie van Intel-processors naar haar zelfgemaakte M1-chips. Onder meer de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro (13 inch) en Mac mini hebben de overstap naar M1 al gemaakt.

5. Sterk kwartaal voor Apple Watch en AirPods

Procentueel is de Apple Watch-productgroep met maar liefst 30 procent gestegen. Mogelijk heeft de Apple Watch SE hier flink aan bijgedragen. Dit goedkopere alternatief voor de Apple Watch Series 6 is grotendeels identiek aan zijn duurdere broer.

Binnen deze productgroep rekent Apple ook het succes van de AirPods en onlangs onthulde AirPods Max mee. De oordopjes zijn al jaren ontzettend populair en de eerste reviews van de over-ear-hoofdtelefoon zijn eveneens positief. Ook iPhoned is te spreken over de AirPods Max, maar we vinden de headset wel erg prijzig.

