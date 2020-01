Het eerste fiscale kwartaal van 2020 zit er weer op, dus maakt Apple de balans op. Deze 6 trends ontdekken wij in de Apple kwartaalcijfers Q1 2020.



1. De cijfers op een rij

het fiscale kwartaal staat niet gelijk aan het kalenderkwartaal. Het gaat hier om de maanden november, december en januari.

Omdat de kwartaalcijfers hier centraal staan, beginnen we voor het gemak ook met de harde getallen: hoeveel omzet heeft Apple dit kwartaal gedraaid?

Totale omzet: 91,8 miljard dollar

Omzet iPad: gedaald met 11 procent

Omzet Mac: gedaald met 3,4 procent

Omzet Apple Watch en AirPods: gestegen met 37 procent

Omzet diensten: gestegen met 17 procent

Omzet iPhone: gestegen met 7,6 procent

Omdat november en december dus ook in deze periode vallen, kunnen we goed zien hoe Apple het gedaan heeft tijdens de feestdagen. Nog nooit maakte het bedrijft zo’n hoge omzet in het eerste fiscale kwartaal van een jaar. Apple deed het zelfs iets beter dan analisten hadden verwacht, die een voorspelling deden van 88,43 miljard dollar.

Bovendien is het een groot verschil met vorig jaar, toen stuurde Apple-ceo Tim Cook een waarschuwingsbrief naar investeerders dat de omzet lager zou uitvallen omdat minder mensen een nieuwe iPhone kochten.

2. Meer iPhones en AirPods

Volgens Tim Cook is deze hoge omzet voornamelijk te danken aan de grote vraag naar de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, samen met de wearables-categorie. Blijkbaar waren de grote verbeteringen op het gebied van de camera en de accuduur reden genoeg voor mensen om de overstap naar deze nieuwere iPhones te maken.

Daarnaast zijn vooral de AirPods en AirPods Pro verantwoordelijk voor de grote stijging in de wearables-categorie van Apples producten. De draadloze oordoppen bleken een populair cadeautje voor onder de kerstboom. De productcategorie steeg met maar liefst 37 procent ten opzichte van vorig jaar.

3. Minder iPads en Macs

Terwijl de iPhone, AirPods en Apple Watch het goed deden, ging het wat minder goed met de iPad en de Mac ten opzichte van een jaar geleden. De totale omzet van de Mac daalde met 3,4 procent en die van de iPad kelderde zelfs met 11 procent.

Als we kijken naar de producten die Apple de afgelopen drie maanden uitbracht is dat niet zo heel gek. Eind 2018 verscheen de iPad Pro 2018, een nieuwe tablet die voor het eerst Face ID en een nieuw design naar de iPad bracht. Eind 2019 verscheen er geen enkele nieuwe iPad en wachten we nog steeds tot Apple de opvolger van deze iPad Pro presenteert.

De Mac moest het ook in 2019 weer met veel kritiek doen op het gebied van het toetsenbord. De 16 inch MacBook Pro loste dit op, maar had nog steeds een erg hoog prijskaartje. Mogelijk dat de langverwachte 13 inch-MacBook Pro met dit nieuwe toetsenbord dit jaar de Mac-verkoop weer op de rails kan krijgen.

4. Apple Watch Series 3 was niet aan te slepen

Een opvallend detail: Tim Cook vertelde Reuters na de bekendmaking van de cijfers dat de Apple Watch Series 3 niet aan te slepen was. Hoewel deze Watch inmiddels twee jaar oud is, verkoopt Apple hem nog steeds en is hij de afgelopen maanden regelmatig flink afgeprijsd geweest. Reken er dus maar op dat Apple voorlopig nog oudere modellen van de Watch blijft verkopen op zijn website.

5. Focus op diensten werpt vruchten af

In 2019 werd het langetermijnplan van Apple duidelijk: nu de verkoop van hardware langzaam zijn piek bereikt heeft, is het tijd voor software en diensten om het grote geld binnen te halen. Die strategie blijkt zijn vruchten af te werpen, want op het gebied van diensten behaalde Apple een omzet die 17 procent hoger lag dan een jaar ervoor. Met Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus, iCloud, Apple Pay en de App Store zal het bedrijf ook in 2020 weer genoeg te melden hebben op dit gebied.

6. Tim Cook blijft AR noemen, maar de iPhone SE 2 niet

Ieder kwartaal gaat Apple het gesprek aan met investeerders na de bekendmaking van de cijfers. Zo nu en dan laat hij een hint vallen naar onaangekondigde producten en dat was dit kwartaal wederom het geval. Zo stelde Cook dat hij ‘enthousiast’ is over de positie van Apple op het gebied van 5G, waarmee hij ongetwijfeld hint naar de iPhone 12 en andere 2020 iPhones die dit zouden ondersteunen (al dan niet in Nederland).

Ook blijft de ceo augmented reality noemen als een platform met enorme potentie. Reken er dus maar op dat de AR-bril van het bedrijf nog steeds ontwikkeld wordt. Opvallend genoeg rept hij met geen woord over de iPhone SE 2 (of iPhone 9), terwijl deze al over ongeveer een maandje aangekondigd zou worden. Wordt vervolgd dus.

