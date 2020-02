De geruchtenmolen rondom Apples eigen koptelefoon blijft draaien: de koptelefoon zou namelijk touch-bediening krijgen. Het afspelen van muziek en andere audio is dan te bedienen met veegbewegingen in plaats van knoppen.



Sensoren oriënteren ten opzichte van het oor

Dat blijkt uit een patentaanvraag van Apple. De oorschelp van de koptelefoon heeft een grote aanraaksensor waarop bewegingen worden gedetecteerd. Het maakt hierbij niet uit of je de koptelefoon recht op je hoofd zet of met de band in je nek.

De soort veegbewegingen werken op elke mogelijke manier. Ongeacht hoe je de koptelefoon draagt zet je dus bijvoorbeeld met een veegbeweging naar beneden het geluid zachter. Dit komt omdat de sensoren op de koptelefoon zich niet alleen oriënteren ten opzichte van de grond, maar ook ten opzichte van het oor.

Apple is niet de eerste die een koptelefoon met veegbewegingen ontwikkelt. Andere merken zoals Sony gebruiken al jaren deze techniek voor de bediening van hun koptelefoons. De oriëntatie ten opzichte van het oor, waardoor het het nu niet uitmaakt hoe je de koptelefoon draagt is echter wel nieuw.

Meer geruchten over de Apple-koptelefoon

Ondanks het succes van de AirPods Pro is Apple al jaren bezig met het ontwikkelen van een eigen koptelefoon. De afgelopen jaren hebben we dit apparaat dan ook meerdere malen in geruchten voorbij zien komen. Zo zou de koptelefoon ook Siri gaan ondersteunen en zou het apparaat een opvouwbaar ontwerp krijgen, waardoor het op te vouwen is naar een kleine rechthoek.

Eerder schreven we al over alles wat we tot nu toe weten van de Apple-koptelefoon. Het is nog niet duidelijk wanneer de koptelefoon uitkomt. Volgens eerdere geruchten zou het eind 2019 uit moeten komen, maar dat is niet gebeurd. We hebben daarom de stille hoop dat de koptelefoon tijdens het Apple-event in maart wordt aangekondigd. In het onderstaande artikel zetten we onze verwachtingen op een rij.

