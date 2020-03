Nu een website de broncode van iOS 14 in handen heeft, is Apples koptelefoon met AirPods-functies officieel uitgelekt. De icoontjes doen vermoeden dat de koptelefoon spoedig verschijnt.

Draadloze Apple koptelefoon gelekt

Eerder kon je op iPhoned al iets lezen over de Apple Watch Series 6. Dat was te danken aan 9to5Mac, een website die een onderdeel van de iOS 14-code in handen zegt te hebben. Deze update verschijnt pas in september en bevat dus allerlei informatie over onaangekondigde Apple-apparaten.

In deze code zijn ook twee icoontjes ontdekt van een product waar velen al maanden naar uitkijken: de eerste draadloze over-ear koptelefoon van Apple. Deze koptelefoon zou hetzelfde gebruikersgemak hebben als de AirPods, maar een betere geluidskwaliteit bieden omdat je ‘m volledig over je oren plaatst, in plaats van in je oren stopt.

De icoontjes geven ons de eerste officiële blik op deze onaangekondigde koptelefoon. Hoewel het slechts om kleine icoontjes gaat, valt er toch al het één en ander uit af te leiden.

Zo is het icoontje in zowel wit als zwart beschikbaar, wat doet vermoeden dat de koptelefoon minstens in twee verschillende kleuren verschijnt. Daarnaast is te zien hoe de koptelefoon forse grijze oorkussens heeft om het omgevingsgeluid af te sluiten. Aan de binnenkant van de hoofdband is een soortgelijke grijze laag aanwezig voor extra draagcomfort.

Een compleet plaatje

Als we deze informatie koppelen aan de geruchten die de afgelopen maanden zijn verschenen, dan begint een verrassend compleet beeld te ontstaan voor een product dat voorlopig nog niet uitkomt.

Zo zou Apple de functies die de AirPods zo populair hebben gemaakt ook in deze koptelefoon willen stoppen. Denk hierbij aan het automatisch pauzeren en voortzetten van muziek als je de koptelefoon van je oren haalt, maar ook het razendsnel koppelen dankzij de audiochip van Apple.

Omdat de icoontjes in de code van iOS 14 zitten en deze update pas in september verschijnt, ligt het voor de hand dat ook de koptelefoon pas in het najaar op de markt komt. Reken maar dat we de komende weken en maanden nog veel meer over deze koptelefoons gaan horen, nu de release steeds dichterbij komt.