Apple kondigt Tap to Pay aan in de VS: je iPhone als pinapparaat

Amerikaanse iPhone-gebruikers kunnen later dit jaar aan de slag met Tap to Pay: daarmee tover je je iPhone om tot pinapparaat. Zo ontvang je betalingen via Apple Pay of een betaalkaart. Het is nog niet bekend of deze nieuwe feature ook naar Nederland komt.

Tap to Pay aangekondigd voor de Verenigde Staten

Apple richt zich met Tap to Pay in eerste instantie op kleine winkeliers of marktlui. Die hoeven dankzij deze techniek niet meer te investeren in een apart pinapparaat. Ze toetsen simpelweg het verschuldigde bedrag in op hun iPhone en vragen klanten om contactloos te betalen. Dat kan met een andere iPhone of Apple Watch, maar ook met een geschikte creditcard, debetcard of andere digitale portemonnee. Door hun device of kaart bij de iPhone van de winkelier te houden, wordt de betaling verricht.

Dat werkt helaas niet met alle iPhones. Als je een ouder model hebt, val je buiten de boot. Je hebt minimaal een iPhone XS uit 2018 nodig. Voor veel winkeliers scheelt het echter een extra apparaat of abonnement daarop, dus dat hebben ze er vermoedelijk graag voor over.

Tap to Pay is een uitbreiding van Apple Pay, dat je sinds 2019 in Nederland kunt gebruiken om contactloos af te rekenen. Het werkt simpelweg de andere kant op. Apple heeft de functie vooralsnog alleen aangekondigd in de Verenigde Staten, waar gebruikers er later dit jaar mee aan de slag kunnen.

Handig voor Marktplaats

Of en wanneer Tap to Pay naar Nederland komt, is dus nog niet duidelijk. Het zou wel erg handig zijn. Niet alleen voor winkeliers, maar zeker ook voor particuliere verkopers op bijvoorbeeld Marktplaats.

Een kleine kanttekening is overigens noodzakelijk: Tap to Pay is niet bedoeld als alternatief voor Tikkie. Gebruikers kunnen waarschijnlijk geen verzoekjes aan elkaar sturen, maar voor apps als Marktplaats is het wel mogelijk om deze mogelijkheid in te bouwen.

