Apple kondigt MacBook Air 2022 aan: hier lees je alles over de laptop

Apple heeft de nieuwe MacBook Air 2022 officieel aangekondigd tijdens zijn WWDC-evenement. De laptop heeft een nieuw ontwerp en een krachtige M2-chip. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de MacBook Air 2022.

MacBook Air 2022 met gloednieuw ontwerp officieel

Dit is ‘m dan: de nieuwe MacBook Air! Apple kondigde de laptop aan tijdens het WWDC-evenement op maandag 6 juni. Het apparaat is in allerlei opzichten een flinke verbetering. Dat is al direct te zien aan het ontwerp van de MacBook Air 2022, dat er heel anders uitziet dan bij zijn voorganger.

1. Gloednieuwe M2-chip

De nieuwe MacBook Air is de eerste MacBook met een nieuwe M2-chip. Deze is een stuk energiezuiniger dan de M1. Ook is de chip 18 procent rapper geworden. Toch voelt de processor veel sneller aan dan ‘slechts’ 18 procent. Dat komt voornamelijk door zijn nieuwe GPU, waardoor bijvoorbeeld gamen een stuk soepeler werkt.

2. Opgefrist ontwerp

De MacBook Air 2022 is volledig herontworpen. Zo heeft het 13,6 inch-retina-scherm veel dunnere randen en een notch. De aflopende behuizing is nu evenredig, waardoor de laptop meer lijkt op de MacBook Pro. Hij is verkrijgbaar in het zilver, Sterrenlicht (goud), Middernacht (donkerblauw) en Spacegrijs.

3. MagSafe is terug

Net als de MacBook Pro 2021 heeft ook de MacBook Air 2022 weer een MagSafe-oplaadpoort. Dat betekent dat je voortaan weer ongestoord over je kabel kunt struikelen – zonder dat je jouw laptop meteen van tafel jast. Ook zijn er een 3,5 mm-koptelefooningang en twee usb c-poorten aan boord.

4. Kleine maar belangrijke verbeteringen

Kijk je regelmatig films met je MacBook? De nieuwe MacBook Air heeft vier speakers die Dolby Atmos en Ruimtelijke Audio ondersteunen. Ook is er een verbeterde 1080p-FaceTime-camera, waardoor je er een stuk beter uitziet tijdens het videobellen. Met Apples nieuwe oplader (die de fabrikant straks los verkoopt) kun je de accu van de MacBook Air 2022 in slechts 20 minuten voor 80 procent opladen. Deze accu gaat overigens tot 18 uur mee op een volle lading.

5. Prijs en verkrijgbaarheid

De MacBook Air 2022 is vanaf juli beschikbaar voor een prijs van 1519 euro. Hiermee is hij een stuk duurder geworden dan zijn voorganger. De M1-MacBook Air blijft ook beschikbaar; deze kost 1219 euro.

Ook nieuwe instap-MacBook Pro aangekondigd

Naast de MacBook Air 2022 komt Apple ook met een nieuwe instap-versie van de MacBook Pro. Deze behoudt het ‘oude’ ontwerp, met dikkere schermranden en zonder notch. Wel is hij uitgerust met de nieuwe M2-chip, waardoor hij een stuk sneller en energiezuiniger is dan zijn voorganger.

