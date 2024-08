Apple komt met een slimme robot voor in huis – en dit is wanneer

De slimme robot van Apple wordt waarschijnlijk een tafelmodel met een iPad-achtig scherm op een dunne robotarm. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt met een slimme robot voor in huis

Het bericht over een slimme robot van Apple is afkomstig van Mark Gurman. Het scherm van de robot zou dankzij de dunne arm kunnen kantelen, op en neer bewegen en 360º draaien. Handig voor FaceTime-gesprekken en het bewaken van je huis. Daarnaast zou het apparaat dienen als centrale besturing van je slimme huis met Apple HomeKit. Op de afbeelding hierboven zie je MacRumors’ idee van een soortgelijk apparaat gebaseerd op de G4 iMac.

De tafelrobot maakt volgens Gurman gebruik van Siri en van Apple Intelligence. Zodoende kan het apparaat reageren op een hele reeks stemcommando’s. De slimme robot zou ook verschillende stemmen kunnen herkennen en het scherm automatisch draaien in de richting van de gebruikers in de kamer.

Geen nieuw idee, wel een nieuwe start

Apple heeft al geruime tijd plannen voor het ontwikkelen van een slimme robot. In april verscheen er ook al een gerucht over de plannen van Apple op het gebied van persoonlijke robotica. Bloomberg meldde toen dat Apple onderzoek deed naar een ‘mobiele robot die zijn gebruikers overal in hun huis kan volgen’. In het nieuwe bericht zegt Gurman dat het bedrijf onlangs prioriteit heeft gegeven aan de ontwikkeling van een dergelijk apparaat.

Het project zou nu onder toezicht zijn geplaatst van softwareontwikkelaar Kevin Lynch, Apple’s Vice President of Technology. Hij heeft eerder al toezicht gehouden op projecten als de Apple Watch en Apple Car, de zelfrijdende auto waar afgelopen februari een einde aan kwam.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple zou van plan zijn om de slimme robot al in 2026 of 2027 op de markt te brengen en streeft naar een uiteindelijke verkoopprijs van rond de 1000 dollar. Uiteraard kunnen de plannen weer veranderen naarmate de ontwikkeling vordert. Wanneer dat het geval is, lees je er natuurlijk alles over op iPhoned!