Apple komt dit jaar met het nieuwe ‘homeOS’ – dit moet je weten

Apple werkt aan een nieuw besturingssysteem dat later dit jaar uitkomt, daarom vertellen we alles wat je moet weten over het nieuwe ‘homeOS’.

Apple komt dit jaar met ‘homeOS’

Er is uiteraard een goede reden dat Apple met een gloednieuw softwareplatform komt en die reden is een nieuw product. We weten al een tijdje dat Apple van plan is om een smart display, ofwel HomePad op de markt te brengen. Het is een soort kruising tussen een iPad en een HomePod en het ziet er naar uit dat het apparaat op het nieuwe ‘homeOS’ gaat draaien.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal homeOS veel gelijkenissen vertonen met de bestaande softwareplatforms van Apple, maar dan aangepast op de behoeften van moderne huishoudens. We zetten op een rij wat we tot nog toe weten.

Thuisscherm

HomeOS krijgt waarschijnlijk een aanpasbaar thuisscherm, net zoals iOS en iPadOS.

Op het Home-scherm kun je:

Widgets toevoegen om bijvoorbeeld het weer, aandelen en afspraken te volgen.

Apps openen op een vergelijkbare manier als in iOS.

Een dock gebruiken voor je favoriete apps.

Toegang krijgen tot de bediening van je smart home.

Dit alles moet heel vertrouwd voelen en er ook zo uitzien voor iedereen die een iPhone of iPad heeft.

Siri en Apple Intelligence

Ook Siri wordt een essentieel onderdeel van homeOS. Volgens Gurman zijn homeOS en de HomePad ontworpen om Siri en Apple Intelligence op een nieuwe manier tot leven te brengen. Het wordt alles wat Siri nu kan doen op een HomePod plus alle upgrades die Siri nog in iOS gaat krijgen (zoals meer bewustzijn en persoonlijke context). Bovendien zal Siri actie kunnen ondernemen binnen en tussen je apps.

Apps in homeOS

Gurman denkt niet dat er een App Store beschikbaar zal zijn, althans niet direct.

Hij verwacht wel dat er verschillende ingebouwde Apple apps worden aangeboden. Mogelijk zijn het er meer, maar we verwachten minimaal FaceTime, Notities, Agenda, Herinneringen, Home, Safari, Instellingen, Muziek, TV+, Podcasts, Weer en Foto’s.

Dynamische reactie op de afstand van gebruikers tot HomePad

De Foto’s-app zal in homeOS waarschijnlijk een speciale modus hebben voor het weergeven van een diavoorstelling, vergelijkbaar met een screensaver. Foto’s worden dan bijvoorbeeld getoond wanneer je een bepaalde afstand van de HomePad verwijderd bent. Volgens Gurman krijgt de HomePad namelijk sensoren om te bepalen hoe dichtbij iemand is. Daar kunnen functies vervolgens op worden aangepast.

Apple homeOS: iOS voor thuis

Vooralsnog lijkt het erop dat homeOS lijkt op iOS, maar dan toegespitst op een smart home. Als dat klopt, betekent het dat de miljarden iPhone- en iPad-gebruikers van dit moment er direct naadloos mee aan de slag kunnen. Dat maakt van de HomePad die later dit jaar komt voor velen een nog aantrekkelijkere optie. Wanneer er meer duidelijk wordt over homeOS of de HomePad, lees je dat uiteraard direct op iPhoned!