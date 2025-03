Apple brengt deze week nieuwe producten uit – dit verwachten we

Apple staat weer op het punt om een aantal nieuwe producten uit te brengen – dit is wat je deze week en volgende week kunt verwachten.

Apple komt weer met nieuwe producten

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple de komende weken met meerdere nieuwe producten. Het zou gaan om een nieuwe M4 MacBook Air, en een nieuwe iPad en iPad Air. Gurman verwacht dat de aankondiging van de MacBook Air als eerste komt en die van de iPad-modellen iets later.

Volgens meerdere geruchten zou Apple dit voorjaar een aantal belangrijke nieuwe producten aankondigen. Nu de iPhone 16e is gelanceerd, is het tijd om te kijken wat er nog meer in de pijplijn zit. En daar zien we in elk geval een nieuwe iPad Air, de iPad 11 en de MacBook Air M4.

Nieuwe iPads

Gurman meldt dat de voorraad van de bestaande iPads en de M2 iPad Air-modellen slinkt, wat een sterke aanwijzing dat er een vernieuwing aan zit te komen voor deze iPad-versies. Zo zagen we ook dat de voorraad van iPhone SE 3-modellen begon te slinken in de aanloop naar het verschijnen van de iPhone 16e.

De iPad 11 zal naar verwachting grotendeels een Apple Intelligence-vernieuwing zijn, waarbij de goedkoopste iPad van Apple wordt voorzien van de A17 Pro-chip. De iPad Air krijgt naar verwachting enkele interne verbeteringen, waaronder mogelijk een M3-chip en een nieuw Magic Keyboard.

Al deze nieuwe producten van Apple verschijnen dit voorjaar, maar sommige wel iets eerder dan andere. Volgens Gurman komt er deze week al een Mac-gerelateerde aankondiging. Waarschijnlijk wordt dan de nieuwe M4 MacBook Air aangekondigd. Nieuwe iPads komen er dus ook aan, maar volgens Gurman waarschijnlijk niet al binnen een paar dagen.

Nieuwe MacBook Air

We verwachten geen veranderingen aan het design van de nieuwe MacBook Air. Wel. krijgt de laptop waarschijnlijk een betere batterijduur. Nu gaat de MacBook Air tot achttien uur mee, daar komt vermoedelijk wel één of twee uur bij. Dat is het gevolg van de nieuwe processor, want de nieuwe MacBook Air krijgt vermoedelijk de M4-chip. Echt nieuw is de processor niet, want de iPad Pro en de MacBook Pro 2024 draaien al op deze chip.

Er komt mogelijk wel een kleine aanpassing aan het scherm, want Apple brengt naar verluidt nanotextuur naar de MacBook Air. Het display heeft dan een matte afwerking, om reflecties tegen te gaan. Als Apple deze week een nieuwe MacBook Air of andere nieuwe producten uitbrengt, lees je dat uiteraard direct op iPhoned!