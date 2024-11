De feestdagen komen eraan! Ben jij nog op zoek naar het perfecte cadeau? Deze twee Apple-producten zijn de populairste kerstcadeaus.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple kerstcadeaus

Met Black Friday voor de deur is dit hét moment om de kerstcadeaus te halen. Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat twee Apple-producten populair zijn om als kerstcadeau te geven. In het onderzoek van de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) is aan Apple-gebruikers gevraagd welke toestellen zij als cadeau hebben gekregen. Daaruit is gebleken welke apparaten populair zijn en welke juist niet. Dit zijn ze!

1. Apple Watch

De populairste kerstcadeaus van het afgelopen jaar zijn de Apple Watch en de iPad. Van alle respondenten gaf negen procent aan een Apple Watch te hebben gekregen tijdens de feestdagen. Dat zal dit jaar niet anders zijn, zeker met de komst van de Apple Watch Series 10. De smartwatch heeft voor het eerst in jaren een nieuw design en beschikt over de krachtige S10-chip. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 10:

Apple Watch Series 10 prijzen vergelijken Nieuw € 419,- Bekijk prijzen Refurbished € 418,99 Bekijk prijzen

Apple Watch Series 10.

2. iPad

Op de tweede plek komt de iPad, zes procent van de respondenten heeft in het afgelopen jaar een Apple-tablet als kerstcadeau gekregen. Dat is opvallend, want Apple heeft in 2023 geen nieuwe iPads uitgebracht. Dit jaar zijn de iPad Air, iPad Pro en iPad mini 2024 verschenen. Benieuwd naar de laagste prijzen? Hier haal je de nieuwe iPads van het jaar op dit moment het goedkoopst:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet populair: iPhone en Mac

Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat de iPhone zelden als cadeau wordt gegeven. De iPhone is Apple’s populairste toestel, maar vrijwel geen respondent gaf aan een iPhone als kerstcadeau te hebben ontvangen. Heel verrassend is dat niet, want iPhones zijn steeds duurder. Het is vermoedelijk een te hoog bedrag voor een kerstcadeau. Ben je nog op zoek naar een iPhone? Dan kun je de smartphone dus beter alvast zelf kopen:

Naast de iPhone is de Mac eveneens geen populair kerstcadeau. Van de respondenten gaf ongeveer één procent aan dat ze hun Mac cadeau hadden gekregen. Hier geldt hetzelfde als bij de iPhone, want Macs zijn erg prijzig. Ben je van plan om een nieuwe Mac te halen? Voor veel gebruikers is de nieuwe MacBook Air met de M3-chip de beste keuze. Bekijk hier de laagste prijzen van de MacBook Air:

Apple MacBook Air 2024 prijzen vergelijken Nieuw € 949,- Bekijk prijzen Refurbished € 1.489,99 Bekijk prijzen

Hoe zit het met andere Apple-producten?

De resultaten van het rapport zijn niet heel verrassend, want Apple’s goedkoopste producten zijn ook de populairste kerstcadeaus. Belangrijk om te noemen is dat de AirPods niet zijn meegenomen in het onderzoek. Apple’s oordopjes zijn waarschijnlijk wel enorm populair tijdens de feestdagen, zeker nu de reguliere AirPods ook over actieve ruisbeheersing beschikken.

Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau? Dan kun je volgens het onderzoek dus het beste een Apple Watch of iPad als kerstcadeau geven. Wil je nog goedkoper uit zijn? Kies dan voor de AirPods. Apple heeft dit jaar de AirPods 4 uitgebracht, waarbij je kunt kiezen voor een uitvoering met of zonder actieve ruisbeheersing. Ben je van plan om de oortjes te halen voor de feestdagen? Bekijk dan hier de laagste prijzen: