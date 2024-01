Echte Apple-kabels zijn duurder (maar zijn ze ook beter?)

Echte Apple-kabels zijn relatief duur in de aanschaf. Het is dan ook verleidelijk om te kiezen voor een van de vele goedkopere alternatieven. Maar zijn die dan ook slechter?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Echte Apple-kabels zijn duurder

Bij Apple betaal je 25 euro voor een USB‑C-naar-Lightning-kabel van slechts 1 meter. Je komt dan ook praktisch overal goedkopere alternatieven tegen. Soms zijn dat kwalitatief slechtere kabels, maar toch is dat ook weer niet altijd het geval.

Consumer Reports, een onafhankelijke organisatie die zich samen met consumenten inzet voor transparantie en eerlijkheid in de markt, heeft onlangs goedkope kabels van onder meer Amazon Basics, Anker en Belkin getest. Ook echte Apple-kabels werden uitgeprobeerd om ze goed te kunnen vergelijken. En er blijkt een behoorlijk goedkope kabel bij te zitten die erg goed uit de bus komt!

Twee soorten kabels vs Apple-kabels

Comsumer Reports testte in totaal elf kabels (waaronder echte Apple-kabels), variërend van zo’n 5 tot 30 euro om te bepalen hoe lang ze meegaan zonder te breken. Vijf van deze kabels waren Lightning-kabels die ontworpen zijn om te werken met Apple-telefoons tot en met de iPhone 14. De rest waren USB-C-kabels die onder meer gebruikt worden om de nieuwe iPhone 15 op te laden.

Elk model werd onderworpen aan een paar duurzaamheidstests, er vanuit gaande dat de gemiddelde oplaadkabel vijf keer per dag wordt gebogen of gedraaid bij echt gebruik. Zodoende is berekend hoeveel buigingen en verdraaiingen de kabels zouden moeten doorstaan om 1,5 jaar betrouwbaar dienst te leveren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De buigtest

Bij de eerste test boog het apparaat een uiteinde van de kabel herhaaldelijk in een hoek van 90 graden totdat de kabel geen stroom meer doorgaf aan een kleine plastic ventilator. Bekijk de video hieronder hoe dat eruit ziet.

De draaitest

Bij de tweede test draaide het apparaat aan elke kabel terwijl het een make-upspiegel van stroom voorzag die werd verlicht door LED-lampjes. Hieronder zie je de draaitest in actie.

Welke kabel is het beste?

Er zijn twee kabels die als beste uit de test komen en het zijn niet allebei Apple-kabels. De eerste is de Apple Lightning-kabel van € 35, voor mensen met een iPhone 5 tot en met iPhone 14. Hierbij hebben ze de versie van 2 meter getest, maar er is ook een variant van 1 meter voor 10 euro minder. Voor alle andere doeleinden is de Amazon Basics USB-C kabel van € 7,26 de nummer 1 in deze test.

De draaitest was voor geen enkele kabel echt een probleem, maar bij de buigtest werden veel verschillen zichtbaar. De score van de kabels bij die test ziet er als volgt uit:

Wat verder vooral opvalt, is dat de kabels van Samsung het beduidend minder lang volhouden. Houd dus rekening met deze testuitslagen wanneer het weer tijd is om nieuwe (Apple)-kabels te kopen!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!