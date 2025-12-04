Apple Kaarten vs TomTom GPS: deze kun je het beste (niet) gebruiken

We vergelijken de voor- en nadelen van Apple Kaarten en TomTom GPS, zodat je kunt bepalen welke van deze navigatie-apps het beste bij je past.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Kaarten vs TomTom GPS

TomTom heeft een offline en een online navigatie-app. De offline-versie heet TomTom Go. De online-versie heette tot voor kort TomTom AmiGO en staat nu bekend als TomTom GPS of TomTom – Maps & Navigatie. We vergelijken de app met Apple Kaarten.

Kaarten Apple

TomTom - Maps & Navigatie TomTom

Het eerste grote verschil is dat de TomTom GPS-app in tegenstelling tot Apple Kaarten alleen is bedoeld voor automobilisten en motorrijders, en dus niet voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Dat is uiteraard een eerste pluspunt voor Apple Kaarten. Ook kun je alleen met Apple Kaarten navigatie-aanwijzingen ontvangen op je Apple Watch. Dat is een tweede pluspunt.

Vormgeving

Apple staat bekend om zijn strakke, minimalistische vormgeving en dat zie je enigszins terug in Kaarten. De interface is rustig, met duidelijke pictogrammen en niet meer informatie dan strikt noodzakelijk is. Navigeren met Apple Kaarten is dan ook heel overzichtelijk.

TomTom GPS is wat functioneler vormgegeven, met meer relevante data, zoals maximumsnelheid, file-informatie en alternatieve routes. Ook worden er veel meer straatnamen op de kaart aangegeven. Desondanks ziet de app er niet onrustig uit.

Routeplanning

De routeplanning van Apple Kaarten is de afgelopen jaren flink verbeterd. Apple stelt automatisch alternatieve routes voor en past deze onderweg aan op basis van live verkeersinformatie, al is TomTom GPS hier over het algemeen wel iets sneller mee. Vooral binnen steden werkt Apple Kaarten uitstekend.

TomTom GPS blinkt als altijd uit in navigatie. De app maakt slimme routeberekeningen op basis van historische én realtime verkeersdata van miljoenen gebruikers. De gekozen routes zijn vaak net wat efficiënter, zeker als het gaat om langere ritten. We zien wel wat kleine verschillen in de navigatie van beide apps, maar de aankomsttijd is bij allebei nagenoeg gelijk.

Flitserwaarschuwingen

Apple Kaarten toont vaste flitsers, maar mobiele controlepunten ontbreken nog wel eens of verschijnen te laat. In Nederland is de dekking redelijk, maar dus ook niet helemaal compleet.

TomTom is juist erg goed als het gaat om flitsers. Dankzij een enorm community-netwerk worden mobiele flitsers vaak binnen minuten gemeld. De waarschuwingen zijn duidelijk, betrouwbaar en altijd up-to-date.

Verkeershinder

De verkeersinformatie in Apple Kaarten is goed, maar soms iets minder gedetailleerd dan in TomTom GPS. Files, afgesloten rijstroken en omleidingen worden netjes weergegeven, maar de informatie is niet altijd realtime.

TomTom GPS geeft nauwkeurige updates van maximumsnelheden, wegwerkzaamheden, afsluitingen, slechte wegomstandigheden en gevaren op de weg. De app is hier sneller en nauwkeuriger in dan Apple Kaarten.

Meldingen maken

Je kunt in beide apps zelf dingen die je onderweg tegenkomt melden (zoals ongevallen of gevaren op de weg). In Apple Kaarten is dit in de praktijk nog wat beperkt. Dat komt met name doordat het nog niet massaal gebruikt wordt. Daardoor is de realtime informatie die je onderweg ontvangt vaak wat aan de late kant.

TomTom is hier beter in dankzij meer en actievere gebruikers. Deze melden massaal flitsers, gevaren, stilstaande voertuigen en meer. De meldingen worden snel geverifieerd en aan andere bestuurders doorgegeven. Hierdoor ben je een stuk sneller op de hoogte van wat je onderweg tegen gaat komen en kun je er ook sneller op anticiperen.

Conclusie: Apple Kaarten vs TomTom GPS