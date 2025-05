Apple Kaarten heeft een update (met deze toffe nieuwe functie) 

Apple heeft een update uitgebracht voor Apple Kaarten! De navigatiedienst is uitgebreid met een nieuwe functie. Wij vertellen waar je de feature vindt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is een update beschikbaar voor Apple Kaarten! In de nieuwe versie van de navigatiedienst heeft Apple het circuit van de Formule 1 toegevoegd aan Monaco. Op zondag 25 mei vindt daar de Grand Prix van Monaco plaats. Ter voorbereiding van die Grand Prix kun je nu al het circuit bekijken in Apple Kaarten. Apple heeft de nieuwe functie deze week toegevoegd aan de navigatiedienst, waardoor de feature inmiddels voor iedereen beschikbaar is.

Bij de weergave van de Grand Prix van Monaco gebruikt Apple de Detailed City Experience (DCE). Deze feature werd in 2021 geïntroduceerd en toont 3D-modellen van een stad of plaats. Daardoor zie je iconische en kenmerken gebouwen met veel meer details. Steden worden op die manier veel gedetailleerder in kaart gebracht. Dat geldt nu dus ook voor het circuit in Monaco. Hier vind je de nieuwste functie van de update voor Apple Kaarten!

Zo vind je het circuit van Monaco

Volg jij de Formule 1 ieder weekend? In dat geval heeft Apple Kaarten een toffe update. De race van Monaco vindt pas op 25 mei plaats, maar je kunt nu al het circuit bekijken in de app van Apple Kaarten. Zo weet je precies langs welke gebouwen de coureurs rijden en welke route ze moeten afleggen door Monte Carlo. Benieuwd hoe je het circuit van Monaco vindt in de app? Dat doe je als volgt:

Open Apple Kaarten op je iPhone; Tik op ‘Zoek in Kaarten’; Zoek naar ‘Monaco’ en kies voor ‘Circuit de Monaco’; Kies tot slot voor ‘3D’ en bekijk het circuit van Monaco.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je voor de 3D-weergave gekozen? Dan zie je in detail welke gebouwen rondom het circuit in Monaco staan. Zo zie je iconische gebouwen als het operagebouw en het casino van Monte Carlo. Dat is niet alles, want de Apple Kaarten weergeeft na de update ook de locatie van de tribunes bij de Grand Prix van Monaco. Natuurlijk zie je ook de finishlijn in Apple Kaarten, zodat je precies weet waar de Grand Prix begint én eindigt.

Zo kijk je de Formule 1

Heb jij de update van Apple Kaarten geïnstalleerd? In dat geval ben je voorbereid op de Grand Prix van Monaco. Zowel in het weekend van 18 mei als het weekend van 25 mei staan er nieuwe races op de planning van de Formule 1. Bij het kijken van deze races heb je verschillende opties, in Nederland heeft Viaplay de uitzendrechten van de Formule 1. Je sluit Viaplay af voor 19,99 euro per maand, daarbij zit F1 TV Pro standaard inbegrepen.

Als je dat te duur vindt zijn er verschillende goedkopere manieren om naar de Formule 1 te kijken. Een abonnement op F1 TV Pro kost 11,90 euro per maand. Bij de streamingdienst mis je geen enkele (kwalificatie)race en ben je goedkoper uit dan bij Viaplay. Ben je op zoek naar de goedkoopste manier om de Formule 1 te kijken? In dat geval kun je het beste een VPN installeren, dan kost de Formule 1 slechts een paar euro per maand. Lees hier hoe je een VPN afsluit!