Apple Kaarten heeft een handige update – dit verandert er

Apple heeft een update uitgerold voor Apple Kaarten op internet, waarmee een handige functie wordt toegevoegd aan de dienst. Dit verandert er!

Apple Kaarten op internet

In 2024 heeft Apple met verschillende updates veel nieuwe functies toegevoegd aan Kaarten. In Nederland en België kwamen eindelijk fietsroutes beschikbaar, waarvoor je dus geen andere navigatie-app meer hoeft te gebruiken. Daarvoor had je wel de Kaarten-app van Apple nodig, maar dat is sinds deze zomer niet meer het geval. Apple bracht namelijk een internetversie uit van Kaarten, zodat je op iedere browser de dienst kunt raadplegen.

Het gaat vooralsnog om een testversie van Apple Kaarten op internet, waardoor een aantal onderdelen (nog) niet beschikbaar is. Aan de webversie van Kaarten heeft Apple nu een functie toegevoegd, die we al kennen van de app op de iPhone, iPad en Mac. Het is na de nieuwste update van Apple Kaarten eindelijk mogelijk om rond te kijken op bepaalde locaties. ‘Kijk rond’ was eerder nog niet beschikbaar bij Apple Kaarten op internet.

Rondkijken in Kaarten

Met de functie ‘Kijk rond’ kun je – zoals de naam al doet vermoeden – rondkijken op verschillende locaties op de kaart. De feature is nog lang niet op alle plekken beschikbaar, maar in Nederland en België kun je op de meeste locaties wel rondkijken. Je vindt ‘Kijk rond’ bij Apple Kaarten op internet in de linkerhoek, daar verschijnt het verrekijker-symbool vanzelf na de nieuwste update. Zie je de verrekijker niet? Zoom dan wat verder in op de kaart.

De nieuwste update voor de webversie van Apple Kaarten is vooral goed nieuws voor gebruikers zonder een Apple-toestel. ‘Kijk rond’ is nu ook te gebruiken op bijvoorbeeld een Windows- of Android-apparaat. Rondkijken is mogelijk in de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en verschillende andere landen. In de Verenigde Staten gaat het om een beperkt aantal steden. Bekijk hier waar de functie al beschikbaar is.

Meer over Apple Kaarten

Apple brengt geregeld updates uit voor de internetversie van Apple Kaarten. Om de nieuwste functie te gebruiken hoef je geen software te installeren, de webpagina wordt automatisch bijgewerkt. Gebruik je Apple Kaarten regelmatig op internet? Dan kun je nu je vakantiebestemming, favoriete plek of eigen huis bekijken met ‘Rond kijk’ in Kaarten. Het is de verwachting dat Apple de webversie van Kaarten komend jaar uitbreidt met nog meer functies.

Zo is de 3D-weergave nog niet beschikbaar bij Apple Kaarten op internet en kun je nog niet inloggen met je Apple ID. Deze features komen volgend jaar waarschijnlijk ook naar de webversie van Apple Kaarten, zodat de dienst steeds completer wordt. Eerder dit jaar bracht Apple al veel nieuwe functies naar de Kaarten-app. Benieuwd welke veranderingen Apple met iOS 18 doorvoerde? Lees dan hier alles over Kaarten in iOS 18!