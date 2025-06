Apple Kaarten krijgt een grote update in iOS 26 (met deze 3 functies)

Apple Kaarten krijgt een grote update met iOS 26, waardoor de navigatiedienst veel beter wordt. Dit zijn alle veranderingen!

Apple Kaarten

Bij de WWDC 2025 heeft Apple iOS 26 aangekondigd! Met de update komt een nieuwe interface naar je iPhone én krijgen veel applicaties er meer functies bij. Eén van die apps is Apple Kaarten, want de navigatiedienst wordt veel beter in iOS 26. Apple brengt het nieuwe ontwerp van iOS 26 naar de Kaarten-app en voegt een aantal handige features toe. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Nieuw ontwerp

Apple heeft het ontwerp van iOS 26 vernieuwd en dat is terug te zien in Apple Kaarten. In 2025 krijgt het design van Apple Kaarten een grote update, waardoor de applicatie er compleet anders uitziet. In iOS 26 heeft de Kaarten-app meer transparante kaders met afgeronde hoeken. De nieuwe interface zie je ook terug in alle symbolen van Apple Kaarten, die zijn bijgewerkt. Bekijk hier de verschillen tussen Apple Kaarten in iOS 18 en iOS 26:

2. Dagelijkse routines

Apple Kaarten wordt een stuk slimmer, want de navigatiedienst herkent je dagelijkse routines vanaf iOS 26. De Kaarten-app registreert routes die je regelmatig neemt. Denk hierbij aan de weg naar je werk, waarbij je een omweg neemt om kinderen af te zetten of om koffie te halen bij je favoriete zaak. Apple Kaarten neemt deze routines vervolgens mee in de voorgestelde routes, zodat je niet meer wordt teruggeleid naar de snelste route.

3. Bezochte plaatsen

Apple Kaarten onthoudt niet alleen je dagelijkse routines, maar toont vanaf iOS 26 ook de plekken die je eerder hebt bezocht. De navigatiedienst registreert bijvoorbeeld de restaurants en winkels waar je eerder bent geweest, die je terugziet in een lijst met recent bezochte plaatsen. Deze plekken worden ingedeeld in categorieën, zodat je ze gemakkelijk terugvindt. Alle gegevens zijn overigens end-to-end versleuteld, waardoor zelfs Apple de informatie niet kan inzien. Je privacy blijft dus gewaarborgd.

Release van iOS 26

Met iOS 26 krijgt Apple Kaarten er handige functies en een nieuw ontwerp bij. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de testversies van iOS 26, de definitieve update verschijnt pas later. Apple brengt de grootste software-updates van het jaar doorgaans uit in september. Nog even geduld dus, want halverwege september kunnen gebruikers de nieuwe functies van iOS 26 uitproberen.

Dat geldt overigens niet voor iedereen, omdat een aantal iPhones geen ondersteuning meer heeft voor de nieuwste softwareversie. Deze toestellen blijven steken op iOS 18 en worden niet uitgebreid met de nieuwste features. Ben je benieuwd of jouw iPhone straks kun updaten? Lees dan hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!