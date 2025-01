Apple Kaarten wordt dankzij Tesla veel handiger voor elektrische auto’s

Volgens automerk Ford is Apple van plan om binnenkort Tesla Superchargers aan zijn routefunctie voor elektrische auto’s in Kaarten toe te voegen. Dat voorspelt goed nieuws voor Apple-fans met een Tesla.

Routes voor elektrische auto’s in Apple Kaarten

Al sinds de eerste versie kan Apple Kaarten routes berekenen naar (bijna) overal ter wereld. Maar de eisen voor een route met een elektrische auto zijn compleet anders dan met een gewone auto. Waar je met benzine en diesel gewoon de allersnelste route wilt en tussendoor zelf bepaalt wanneer je gaat tanken, ligt dat met een accu in je auto wat genuanceerder. Hierbij is het veel belangrijker dat je al van tevoren tussenstops inplant en dat je Kaarten-app weet hoeveel accu je nog hebt. Met een beetje pech sta je anders met pech (lege accu) naast de snelweg.

Daarom introduceerde Apple met iOS 14 in 2020 een speciale functie van Kaarten voor elektrische auto’s. Hiermee worden allerlei factoren meegenomen in de routeberekening en worden er uiteraard tussenstops ingepland bij geschikte laadstations. Sinds de eerste release heeft Apple echter weinig aan de functie gesleuteld, maar nu laat uitgerekend autofabrikant en Tesla-concurrent Ford er iets over los.

Ford verklapt geheimpje over elektrische auto’s in Apple Kaarten

Ford was begin af aan betrokken bij de ev-routing-functie van Apple Kaarten. De eerste auto met ondersteuning was bijvoorbeeld de Ford Mustang Mach-E. Maar tot nog toe had de route-functie voor elektrische auto’s van Apple Kaarten nog een groot gemis: er ontbraken best wat laadpalen, waaronder de Superchargers van Tesla. Sinds kort mogen auto’s van Ford ook gebruikmaken van Tesla’s Superchargers, en daarom laat de autofabrikant er nu iets over los in verband met Kaarten.

Volgens Ford wordt er binnenkort ondersteuning toegevoegd voor Tesla Superchargers binnen Apple Kaarten. Tesla heeft een van de grootste laadnetwerken wereldwijd opgebouwd, dus dat is goed nieuws. Er zit echter nog een addertje onder het gras.

Compatibiliteit met elektrische auto’s blijft beperkt

Na de Ford Mustang Mach-E kwam er nog ondersteuning voor de Ford F-150 Lightning en de Porsche Taycan. Maar gek genoeg was dat het al qua ondersteunde auto-modellen. Dus binnenkort ondersteunt Apple de Tesla Superchargers in Kaarten, maar als je in een Tesla rijdt, mag je er geen gebruik van maken.

Bij iPhoned hebben we wel het idee dat deze situatie in de nabije toekomst nog gaat veranderen. Want Apple en Tesla gaan de laatste tijd weer beter met elkaar samen. Ook lijkt Apple weer een betere relatie met Elon Musk op te willen bouwen – mogelijk omdat hij nu een belangrijke positie binnen de Amerikaanse regering heeft. Zo liggen er plannen om weer op X te adverteren. Grote kans dat Apple nu ook besluit om Tesla’s in Apple Kaarten op te nemen. Of, als het de andere kant op werkt, dat Tesla met Kaarten gaat samenwerken. Hoe dan ook, de eerste stap voor ondersteuning van Tesla’s in Apple Kaarten is al gezet met de ondersteuning van de Superchargers.