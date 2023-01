Nieuwe functie Apple Kaarten: zo vind je snel plek om te parkeren

Apple heeft de kaarten-app een nieuwe functie gegeven. Hiermee kun je met Apple Kaarten snel een vrije plek vinden om te parkeren.

Apple Kaarten: snel een plekje vinden om te parkeren

Zoek jij soms eindeloos naar een parkeerplaats? Dan heeft Apple dé oplossing voor je. Een nieuwe functie in Apple Kaarten laat voortaan de vrije parkeerplaatsen zien. Zo hoef je nooit meer rondjes te rijden op een parkeerplaats, in de hoop dat er een plekje vrijkomt!

Parkeerplek zoeken in Apple Kaarten: zo werkt het

De nieuwe parkeerfunctie van Apple Kaarten is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Daar komt de functie meteen uit voor 8000 parkeerlocaties. Of en wanneer de functie ook naar andere landen komt, is nog onduidelijk.

De nieuwe functie maakt het niet alleen mogelijk om te zien waar een parkeerplaats vrij is, je kan de parkeerplaats ook meteen reserveren met een bijbehorende app. Apple werkt hiervoor samen met SpotHero, een Amerikaans platform dat parkeerplaatsen beheert.

Zodra je een geschikte parkeerplaats hebt gevonden, kun je alvast vooruit betalen. Zo hoef je alleen nog maar te parkeren en meteen uit te stappen, zonder eerst naar de parkeerautomaat te moeten lopen. Zo vermijd je ook nog eens de rij bij de parkeerautomaat. Ideaal voor grotere evenementen zoals een concert of voetbalwedstrijd.

Voorkeuren voor parkeerplek opgeven in de app

Het is dus niet mogelijk om direct in Apple Kaarten een parkeerplaats te reserveren en vooruit te betalen. Hiervoor moet je een aparte app van SpotHero op je iPhone te downloaden. In de app is het bovendien mogelijk om je voorkeuren op te geven voor een bepaalde parkeerplek. Zo kan je voor een overdekte parkeerplaatsen of voor een gehandicaptenparkeerplaats kiezen.

De app geeft voor het parkeren aan hoe de parkeerplaats eruit ziet. Ben je geen fan van fileparkeren? Dan kies je simpelweg voor een andere parkeerplaats. Op de kaart van de app zie namelijk bij de meeste parkeervakken hoe deze er van boven uitziet. Zo niet, dan check je in de app of er een foto van het parkeervak staat. Zo weet je in ieder geval zeker dat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan met inparkeren!

Parkeerfunctie in Apple Kaarten steeds beter

Apple geeft sinds 2016 al meer informatie bij parkeerplaatsen in Nederland. Zo kun je direct zien hoeveel plekken de parking heeft, maar jammer genoeg niet hoeveel plekken hiervan nog vrij zijn. Ook krijg je te zien wat de betaalmogelijkheden zijn, wat de doorrijhoogte is, of mensen met een beperking goed naar binnen kunnen en of er een lift aanwezig is.

Wil jij altijd op de hoogte blijven van het Apple-event en het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.