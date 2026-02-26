Apple Kaarten heeft een nieuwe functie die je echt moet zien

26 februari 2026, 9:42
Apple voegt geregeld nieuwe functies toe aan de app Kaarten, maar de allernieuwste functie van de app moet je echt zien. Dit is de functie.

Deze nieuwe Apple Kaarten-functie moet je echt zien

De nieuwe functie in Apple Kaarten die je echt moet zien is speciaal toegevoegd voor de Formule 1 Grand Prix 2026. Het F1-seizoen 2026 begint volgende maand en het is het eerste seizoen waarin Apple in de Verenigde Staten de exclusieve streamingrechten heeft op Apple TV. Ter ere van de kick-off heeft Apple deze nieuwe Apple Kaarten-ervaring toegevoegd — en er komt nog meer aan.

apple kaarten zien

Dit is er nieuw

In Apple Kaarten kun je nu gedetailleerde circuitkaarten bekijken met bijvoorbeeld bochtnummers, tribunes en zelfs een 3D-oriëntatiepunt van de F1-pitgarage. Voor mensen die de Grand Prix van Australië persoonlijk bijwonen, maakt Apple Maps het ook gemakkelijker om routebeschrijvingen te volgen. Een overzichtje:

  • Grand Prix-elementen omvatten realistische randen, gelabelde 3D-tribunes, voetgangersbruggen en alle veertien bochten die op het circuit zijn gemarkeerd.
  • Pop-up locaties tonen de toegangspoorten tot het circuit, voorzieningen zoals toiletten, eerste hulp en merchandise stands, plus een routebeschrijving naar je tribune.
  • 3D Grand Prix Circuit Landmarks geven belangrijke gebouwen rond Albert Park weer, waaronder het Pit Building, tribunes, Lakeside Stadium, het Melbourne Sports & Aquatic Centre en de finish.
  • 3D Melbourne Landmarks omvatten bezienswaardigheden in de stad, zoals AAMI Park, Eureka Tower, Luna Park, Marvel Stadium, Rod Laver Arena, Royal Exhibition Building, Shrine of Remembrance en St. Paul’s Cathedral.

Er komt nog meer

Apple Kaarten zal de rest van het jaar details toevoegen voor meer races over de hele wereld. Er zit ook een nieuwe ‘2026 Formula 1 Tracks Around the World Guide‘ direct in Apple Kaarten, met informatie over alle vierentwintig Grand Prix-circuits. Vanaf dit jaar kunnen Apple TV-abonnees in de Verenigde Staten alle F1-races zonder extra kosten streamen. Als je in Nederland naar de wedstrijden wilt kijken, dan kan dat op Viaplay of F1 TV.

Bron afbeelding: 9to5mac
Apps iPhone Apple

