Apple Kaarten werkt straks veel beter in CarPlay (door deze grote verbetering)

CarPlay krijgt binnenkort een grote update, waardoor Apple Kaarten veel beter werkt. Dit gaat er veranderen met de update!

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Apple Kaarten in CarPlay

Er komt een grote update aan voor CarPlay! Apple heeft iOS 27 aangekondigd en die softwareversie brengt belangrijke veranderingen naar CarPlay. Eén van die verbeteringen zorgt ervoor dat navigatiediensten van je iPhone veel beter werken op het scherm in de auto. De belangrijkste functie van CarPlay krijgt in iOS 27 dus een grote upgrade, want navigeren werkt veel nauwkeuriger in het besturingssysteem.

CarPlay is de eenvoudigste manier om navigatiediensten als Apple Kaarten op het scherm in je auto te tonen. Helaas gaat dat niet altijd even goed, zeker als je iPhone slecht mobiel bereik heeft. Het komt in dat geval regelmatig voor dat applicaties als Apple Kaarten vastlopen of moeite hebben met het laden van je actuele locatie. In iOS 27 wordt dit probleem opgelost, waardoor Apple Kaarten veel beter werkt in CarPlay.

Belangrijke verbetering in iOS 27

In drukke gebieden wordt het bereik van je iPhone regelmatig verstoort. Dat komt door hoge gebouwen, parkeergarages en tunnels. Door deze verstoringen wordt de GPS niet altijd even nauwkeurig getoond in CarPlay. Zo laadt je actuele locatie in Apple Kaarten niet of heeft de navigatiedienst merkbare vertraging. In iOS 27 is dat niet meer het geval, want je iPhone gebruikt dan meer sensoren om navigatiediensten als Apple Kaarten te laden.

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Het is niet bekend welke verbeteringen Apple precies doorvoert bij de locatievoorzieningen in iOS 27. Wel duidelijk is dat de locatie van je iPhone veel accurater wordt weergegeven, zowel op de iPhone zelf als op CarPlay. De verbeterde locatievoorzieningen zorgen ervoor dat het blauwe bolletje in Apple Kaarten vrijwel altijd op de actuele plek wordt getoond. Zo weet je altijd precies waar je bent, ook in dichtbevolkte gebieden met slecht of zelfs geen mobiel bereik.

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De belangrijkste functie van CarPlay werkt in iOS 27 veel beter, want de locatievoorzieningen verschijnen veel accurater in het besturingssysteem. Dat is een groot voordeel voor Apple Kaarten, want die navigatiedienst wordt veel betrouwbaarder in CarPlay. Hetzelfde geldt overigens ook voor andere applicaties, zo worden locaties in Google Maps en Waze eveneens nauwkeuriger getoond in CarPlay vanaf iOS 27.

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Neem je wel eens de verkeerde afslag, omdat je locatie in CarPlay te laat werd geladen? Dat is vanaf iOS 27 geen probleem meer, want navigatiediensten als Apple Kaarten werken dan veel beter in CarPlay. We hoeven niet lang meer te wachten op de update, Apple brengt iOS 27 begin september uit voor alle gebruikers. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!