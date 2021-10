Apple Kaarten in iOS 15: de nieuwe functies (en dit kun je ermee)

Apple Kaarten heeft in iOS 15 een flinke upgrade gekregen. De app heeft een fris uiterlijk en er zijn meerdere nieuwe handigheidjes toegevoegd. In dit artikel maken we een uitstapje langs de leukste nieuwe functies van Apple Kaarten.

Apple Kaarten in iOS 15: nieuwe functies

Met de upgrade naar iOS 15 hebben verschillende apps nieuwe functies gekregen en Apple Kaarten is daarop geen uitzondering. De hoogste tijd om eens kijken wat er nieuw is.

Informatie van het openbaar vervoer is stukken beter

Het openbaar vervoer wordt in Apple Kaarten duidelijker in beeld gebracht. Je krijgt ook meer opties te zien wanneer je een bepaald traject uitstippelt op je iPhone. Met Apple Kaarten in iOS 15 kan je ook een trein- of busverbinding vastzetten in je overzicht. Zo heb je altijd snel de bijbehorende treintijden bij de hand. Nu hoef je alleen nog maar te hopen dat je trein geen vertraging heeft …

Nieuwe weergave Apple Kaarten

Een van de eerste vernieuwingen die je ziet, is de nieuwe look. De kaarten zijn wat gedetailleerder en de kleuren zijn … anders: de straatnamen hebben een nieuw uiterlijk en de kaart oogt groener. Daarnaast zijn de hoofdwegen nu grijs en niet meer de gelige kleur die ze in iOS 14 hadden.

Wereldbol in 3D

Wanneer je maar ver genoeg uitzoomt in Apple Kaarten zie je iets nieuws: er verschijnt een wereldbol op je scherm. Door met je vinger te swipen geef je de wereldbol een draai.

Standaard staat de kaart ingesteld op de optie ‘Verken’, maar check ook de andere view. Om de kaart te wisselen tik je rechtsboven op het kaart-icoontje. Vervolgens selecteer je de optie ‘Satelliet’. Je krijgt dan de dag- en nachtcyclus van de aarde te zien. Tof!

Wel jammer: de wereldbol vereist een A12 Bionic-chip. Dus je hebt wel een iPhone XR of nieuwer nodig.

Meer keuze in kaarten

Bij de vorige versie van Apple Kaarten had je de keuze uit drie soorten kaarten. In iOS 15 zijn er nu vier kaarten. Dit zijn ‘Verken’, ‘Auto’, ‘Ov’ en ‘ Satelliet’. De kaart ‘Auto’ is er dus bij gekomen. Met de nieuwe kaart zie je hoe druk het momenteel op de weg is.

Stadsweergave in 3D

In sommige wereldsteden heeft Apple Kaarten een speciale 3D-weergave gekregen. In deze view zie je alle gebouwen en hoogteverschillen op de kaart. Deze weergave maakt het navigeren makkelijker, want je ziet de omgeving duidelijker in beeld.

Het is wel jammer dat de 3D-weergave op dit moment alleen nog beschikbaar is in Londen, New York en San Francisco. Apple gaat de weergave later dit jaar ook nog uitrollen naar andere steden. Wanneer de functie naar Nederland of België komt? Geen idee. Maar als je toevallig binnenkort naar Londen gaat, kan je de functie gebruiken.

Profiel en instellingen

Misschien is het je al opgevallen, rechtsonder zie je nu je profielfoto. Wanneer je er op tikt kan je onder andere je favoriete locaties en je voorkeuren instellen. Hier geef je bijvoorbeeld ook aan dat je tolwegen wil vermijden. De meeste van deze opties vind je nu dus terug in Apple Kaarten. Voor de meest gangbare opties, hoef je dus niet meer in de Instellingen van je iPhone te zoeken.

