Apple Kaarten heeft een handige functie die je mogelijk hebt gemist

Sinds iOS 18 zit er een handige nieuwe functie in Apple Kaarten die je tot nog toe waarschijnlijk hebt gemist. We laten je zien welke.

Apple Kaarten heeft een handige nieuwe functie

Je kunt Apple Kaarten gebruiken om te navigeren, maar ook voor het ontdekken van nieuwe gebieden. Dat is handig als je vast wilt bekijken waar je op vakantie gaat bijvoorbeeld. Dat laatste is in iOS 18 een stuk gemakkelijker geworden dankzij een handige nieuwe functie van Apple Kaarten.

Als je tot nog toe een vakantie aan het plannen was in Apple Kaarten, liep je altijd tegen een specifiek probleem aan. Het bekijken van winkels en restaurants in het gebied was geen probleem. Maar als je een zoekopdracht typte en op ‘Zoek in de buurt’ tikte, kreeg je toch altijd zoekresultaten in de buurt van de plek waar je je daadwerkelijk bevond. En dus niet van de plek die je aan het bekijken was.

Nieuwe zoekfunctie in iOS 18

In iOS 18 heeft Apple Kaarten een oplossing voor dit probleem gekregen met een nieuwe functie. Als je nu in Apple Kaarten een gebied bekijkt en een zoekopdracht intypt, zie je namelijk niet alleen de optie ‘Zoek in de buurt’, maar ook de nieuwe optie: ‘Dichtbij het gebied op de kaart’.

Als je zoals in het voorbeeld hierboven een gebied verkent en je typt ‘Koffiebars’, dan krijg twee voorgestelde zoekopdrachten:

Koffiebars: Zoek in de buurt

Koffiebars: Dichtbij het gebied op de kaart

De eerste werkt zoals altijd, de tweede voert dezelfde zoekopdracht uit op de plek die je aan het verkennen bent. Ook als je al een zoekopdracht hebt ingevoerd en vervolgens naar een ander gebied op de kaart gaat, kun je nu op de knop ‘Zoek hier’ tikken.

Deze nieuwe opties maken het zoeken naar plaatsen overal ter wereld net zo eenvoudig als het zoeken naar plaatsen bij jou in de buurt. Het heeft even geduurd, maar de nieuwe functie heeft Apple Kaarten weer een stukje beter gemaakt.