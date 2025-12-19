Apple verwijdert toffe functie uit Kaarten: dit is er aan de hand

Apple heeft stiekem een leuke functie uit Kaarten weggehaald en dat is best jammer. Maar welke functie is er dan verdwenen?

Toffe functie uit Apple Kaarten verdwenen: dit is er aan de hand

In Apple Kaarten zat een leuke extra functie genaamd Flyover. Daarmee maakte je een virtuele soort van dronevlucht over een aantal steden en bezienswaardigheden in 3D op je iPhone, iPad en Mac. Je zweefde langs gebouwen en kon vrij rondkijken. In- en uitzoomen was ook mogelijk en je kon zelfs het perspectief aanpassen.

De functie was beschikbaar bij iconische plekken zoals het Vrijheidsbeeld in New York, het Colosseum in Rome en de Eiffeltoren in Parijs. Maar niet alleen bezienswaardigheden, ook complete stadsgebieden waren in detail zijn uitgewerkt.

Jammer genoeg is deze functie in Apple Kaarten nu verdwenen. Opvallend genoeg is de functie wat langer weg, sinds de introductie van iOS 26 een paar maanden geleden. Maar is het nog niet eerder opgevallen.

Apple introduceerde de Flyover-stadstours in 2014, samen met iOS 8 en OS X Yosemite. Daarbij werd het bestaande Flyover-beeldmateriaal gebruikt om een automatische rondvlucht te maken. In veel steden waar Flyover beschikbaar was, kon je dan een soort tourfunctie starten. In Nederland was Rotterdam de eerste stad waar deze functie beschikbaar kwam.

Voor Flyover maakt Apple gebruik van beeldmateriaal dat is verzameld met kleine vliegtuigen, waarmee steden en gebouwen van bovenaf werden vastgelegd. Op basis van die opnames werden 3D-modellen opgebouwd, zodat je in Apple Kaarten als het ware langs gebouwen kon vliegen en ze vanuit verschillende hoeken kon bekijken.

Flyover was echter niet overal beschikbaar. In sommige regio’s werd de functie (of het benodigde beeldmateriaal) niet aangeboden vanwege privacy- en veiligheidsredenen, of omdat er simpelweg nog geen geschikte 3D-dekking was gemaakt. Daardoor kon het per land of stad verschillen of je Flyover kunt gebruiken.

Je kunt nog wel steeds in 3D een plek bekijken in Apple Kaarten. Maar de gedetailleerde Flyover-functie dus niet meer. Het is nog even afwachten of Apple in de toekomst de functie nog terug gaat brengen in een aangepaste vorm.

