Update voor Apple Kaarten fietsnavigatie: maar wanneer is Nederland aan de beurt?

Apple Kaarten heeft de navigatie voor fietsroutes in de Verenigde Staten alweer uitgebreid. Nu rest de vraag; wanneer komt deze functie naar fietswalhalla Nederland? In dit artikel lees je meer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fietsen met Apple Kaarten nu makkelijker in de VS

Het is al mogelijk sinds iOS 14; fietsnavigatie voor de aangewezen fietsroutes in de VS op Apple Kaarten. Nu heeft Apple enkele steden aan de lijst van de navigatie-app toegevoegd: Detroit, Indianapolis, Cleveland, Columbus, Cincinnati, en Charleston. In deze steden plan je nu ook je fietstocht in, al rekening houdend met hoogteverschillen en de drukte op de weg.

Eerder was het al mogelijk om met Apple Kaarten de fiets te nemen in heel Californië, New York, Toronto, Vancouver, Londen, Barcelona en in China. Volgens Justin O’Beirne, een kaarten-blogger, is nu 26 procent van het Amerikaanse grondgebied met deze fietsnavigatie gedekt. Daarnaast woont in het afgedekte gebied meer dan de helft van de inwoners van de Verenigde Staten (zo’n 52%), dus er kunnen al best wat mensen gebruikmaken van deze functie.

Volgens O’Beirne zijn bij de volgende update Texas en de zuidoostelijke Staten aan de beurt. Maar, waar blijft deze handige functie voor ons kikkerlandje?

Meer fietsen dan mensen in Nederland

Als je een gemiddelde Nederlander vraagt wat ons écht definieert, bestaat er een grote kans dat ‘fietsen’ bij de eerste drie antwoorden zit. Waarom negeert Apple Kaarten de speciale fietsnavigatie voor ons land dan? Hét fietswalhalla van de wereld, met meer stalen rossen dan mensen, verdient het wat ons betreft meer dan de VS om deze functie te krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zeker als Apple beseft dat wij die handige extraatjes helemaal niet nodig hebben; het is hier helemaal plat, dus de hoogteverschillen hebben geen speciale update nodig. Daarnaast hebben we onze eigen speciale fietspaden die gescheiden liggen van de autoweg. Dat betekent dat we er ook niets aan hebben om te weten of het druk is op deze rijstroken. We fietsen toch wel.

Fietspaden in noordwest-Europa

Apple Kaarten, wanneer zijn wij aan de beurt?

Het enige wat Apple hoeft te doen is ‘eventjes’ alle fietsroutes van Nederland in te scannen en te integreren in de Kaarten-app. Als het bedrijf dat niet snel doet, fietst straks iedereen naar de concurrent Google Maps. Deze heeft namelijk wél al de mogelijkheid om fietspaden weer te geven en een fietsroute te laden in ons kikkerlandje. Bovendien rolde het onlangs drie enorm handige nieuwe functies uit. Dus Apple: fix dit snel!

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste kaarten-functies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download onze app.