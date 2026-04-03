Apple Kaarten krijgt deze feature binnenkort (maar dat wil je helemaal niet)

Apple Kaarten wordt uitgebreid met een nieuwe feature, waar je helemaal niet op zit te wachten. Om deze verandering gaat het!

Er komt weer een update voor je iPhone aan! Apple werkt aan iOS 26.5, de volgende softwareversie voor de iPhone. Met de update introduceert Apple meer functies, maar die betekenen niet allemaal goed nieuws. Eén van de nieuwe features in iOS 26.5 heeft gevolgen voor Apple Kaarten, want Apple legt de basis voor advertenties in de applicatie. Dat betekent dat je Apple Kaarten straks niet meer reclamevrij kunt gebruiken.

Apple heeft in een persbericht aangekondigd dat bedrijven deze zomer al kunnen adverteren in Apple Kaarten. Dat betekent dat de navigatiedienst nog in een latere versie van iOS 26 reclames krijgt. Deze advertenties zien er hetzelfde uit als in de App Store, bedrijven kunnen klanten bereiken in de vorm van gesponsorde zoekresultaten. De nieuwe feature ziet er als volgt uit in Apple Kaarten:

iOS 26.5 legt basis voor reclame

De eerste testversie van iOS 26.5 is inmiddels verschenen en deze softwareversie legt de basis voor advertenties in Apple kaarten. In de code van iOS 26.5 staat het volgende: “Kaarten kan lokale advertenties weergeven op basis van je geschatte locatie, je huidige zoektermen of het gedeelte van de kaart dat je bekijkt terwijl je zoekt.” Advertenties worden duidelijk gemarkeerd met het label ‘advertentie’, zoals nu ook al in de App Store gebeurt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoek je deze zomer in Apple Kaarten naar een restaurant of bar? Dan zie je straks waarschijnlijk eerst een gesponsord zoekresultaat. Onder deze advertentie verschijnen alle resultaten, die je nu ook al ziet in Apple Kaarten. Volgens Apple worden er verder geen advertenties getoond in de navigatiedienst. Voor nu gaat het dus om een relatief kleine feature in Apple Kaarten, maar daar kan later alsnog verandering in komen.

Advertenties komen deze zomer

In iOS 26.5 legt Apple al de basis voor advertenties, maar de feature komt pas in de zomer naar Apple kaarten. Dat betekent dat je de navigatiedienst nog even reclamevrij kunt gebruiken, in iOS 26.5 rolt Apple de functie nog niet uit. Pas in iOS 26.6 of iOS 26.7 komen de reclames naar Apple Kaarten. Deze zijn helaas niet te vermijden, bij alle gebruikers worden advertenties deze zomer toegevoegd aan de navigatie-app.

De reclames verschijnen standaard in de zoekresultaten en zijn niet weg te klikken. Met deze feature probeert Apple meer geld te verdienen aan Apple Kaarten, al is het niet bekend hoeveel bedrijven moeten betalen voor gesponsorde zoekresultaten. Met iOS 26 zijn er al veel nieuwe functies naar Apple Kaarten gekomen, maar de nieuwe feature betekent voor veel gebruikers vermoedelijk minder goed nieuws.