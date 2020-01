Overzichtelijker, duidelijkere navigatieroutes en slimmere suggesties. Een nieuw Apple Kaarten-concept laat zien hoe het bedrijf uit Cupertino de volgende versie van haar kaartendienst nog beter kan maken.



Apple Kaarten-concept: 4 verbeteringen

Afgelopen WWDC kondigde Apple aan haar kaartendienst flink te gaan verbeteren. Het bedrijf hield zich aan zijn woord, en heeft inmiddels bijna alle kaarten voor de Verenigde Staten vernieuwd. Het kan echter altijd beter. Ontwerper Ayman Jaddaa gaf zijn creativiteit de vrije loop en maakte een concept van Apple Kaarten. We lichten 4 verbeteringen uit.



1. Vernieuwd thuisscherm

Het thuisscherm van Apple Kaarten gaat in het concept van Jaddaa volledig op de schop. Niet alleen is het design meer in lijn gebracht met de rest van iOS, ook zien we drie nieuwe tabbladen aan de onderkant: Zoeken, Vervoer en Ik. Eerstgenoemde gebruik je om ergens naartoe te navigeren en in Vervoer worden alle vormen van vervoer gecombineerd. Het Ik-tabblad laat je onder meer weten hoe laat je van huis moet om de werkfile voor te zijn.

2. Slimmere suggesties

Verder laat het Apple Kaarten-concept zien hoe de mappendienst slimmer kan worden. Routes die je recent hebt opgezocht blijven bijvoorbeeld bovenin het zoekveld plakken. Ook plekken die je veelvuldig bezoekt, zoals het huis van een familielid, zijn hier te vinden. Daarnaast houdt Apple Kaarten rekening met je locatie. Ga je op zondag vaak uiteten bij een bepaald restaurant? Dan duikt de naam van dit etablissement automatisch in de suggesties omhoog.

3. Wat eten we vanavond?

Daarnaast toont het concept van Apple Kaarten hoe de kaartendienst de rol van andere apps gedeeltelijk kan overnemen. Het Vervoer-tabblad toont bijvoorbeeld een overzicht van alle vervoersmogelijkheden die je naar een bepaalde locatie hebt, à la 9292. Verder kun je bijvoorbeeld restaurants filteren op basis van locatie, gemiddelde waardering van bezoekers en prijsniveau, zoals je van een TripAdvisor gewend bent.

4. Kleine verbeteringen

Het is absoluut de moeite waard om het hele Apple Kaarten-concept van Jaddaa te bekijken. De redesign zit namelijk boordevol kleine, handige verbeteringen. Een noemenswaardige is de ‘SOS-modus’. Hierbij kun je met een tik op de knop onder meer je locatie doorsturen naar de hulpdiensten. Ook kun je hiermee direct de ambulance of politie bellen. Tot slot legt Apple Kaarten meer nadruk op reviews van gebruikers, zoals Google Maps bijvoorbeeld doet.

