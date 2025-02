Jammer: Apple Kaarten krijgt er mogelijk advertenties bij

Slecht nieuws als je regelmatig Apple Kaarten gebruikt, want de dienst krijgt er mogelijk advertenties bij. Dit moet je weten.

Apple Kaarten

Apple werkt geregeld aan nieuwe functies voor Apple Kaarten. Zo bracht Apple in 2024 een speciale webversie van Apple Kaarten uit, kregen Nederland en België er fietsroutes bij en kwamen gepersonaliseerde routes naar de navigatiedienst. Op de achtergrond werkt Apple aan meer aanpassingen, waaronder het introduceren van advertenties bij Apple Kaarten. Nu is de dienst nog reclamevrij te gebruiken.

Daar komt volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verandering in, want Apple werkt aan een manier om advertenties naar Apple Kaarten te brengen. Het bedrijf heeft dit in 2022 al overwogen, maar is destijds niet verdergegaan met het plan. Volgens Gurman kijkt Apple nu opnieuw naar mogelijkheden om reclame toe te voegen aan de Kaarten-app op de iPhone, iPad en Mac.

Het is nog niet duidelijk op welke manier de advertenties aan Apple Kaarten worden toegevoegd. De kans is klein dat het om een banner gaat, waardoor je continu reclame in de applicatie zou zien. In plaats daarvan kiest Apple vermoedelijk voor het tonen van gesponsorde resultaten. Bij het invoeren van een zoekterm krijgen deze gesponsorde onderdelen prioriteit, waardoor ze bovenaan je lijst met zoekresultaten verschijnen.

Zo wordt het bijvoorbeeld voor restaurants mogelijk om tegen betaling op bepaalde gerechten goed vindbaar te zijn in Apple Kaarten. Het is niet voor het eerst dat Apple kiest voor deze manier van adverteren, in de App Store gebeurt dit al veel langer. Daar krijg je nu al gesponsorde resultaten te zien als je zoekt naar een bepaalde applicatie. Op die manier kunnen ontwikkelaars hun apps promoten wanneer op specifieke termen wordt gezocht.

Voorlopig reclamevrij

De kans is groot dat Apple een soortgelijke manier van adverteren naar Apple Kaarten brengt. Voorlopig is dat nog niet het geval, want Apple moet de nieuwe software voor de advertenties nog ontwikkelen. Dat duurt doorgaans wel even, waardoor er de komende tijd nog geen advertenties bij Apple Kaarten zullen zijn. Gurman heeft niet aangegeven wanneer de reclame wél naar de navigatiedienst komt.

Het is de verwachting dat Apple de gesponsorde zoekresultaten naar Apple Kaarten op de iPhone, iPad én Mac brengt. Bij deze resultaten in Apple Kaarten is het duidelijk dat het om advertenties gaat, net zoals nu al bij de App Store het geval is. Daar zie je bij gesponsorde content een blauw label met ‘Reclame’. Apple Kaarten krijgt er in de toekomst een soortgelijke waarschuwing bij, zodat je direct weet dat het om reclame gaat.