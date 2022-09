10 jaar Apple Kaarten: 6 manieren waarop de app zich onmisbaar heeft gemaakt

Apple Kaarten (of Apple Maps) mag tien kaarsjes uitblazen op een taart van autodrop. Apple Kaarten ging in die periode van een moeilijke start naar een onmisbare app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

10 jaar Apple Kaarten

Toen de eerste iPhones verschenen, stond daar nog standaard Google Maps op voor al je routeberekeningen. Dat ging even goed, totdat Google en Apple steeds stevigere concurrenten werden en de Android-versie van Google Maps functies kreeg die de iOS-versie niet mocht hebben.

Daarom introduceerde Apple op 19 september 2012 Apple Maps, die in Nederland Apple Kaarten werd genoemd. Maar in tegenstelling tot veel andere producten van Apple, was Kaarten totaal niet goed afgewerkt toen het aan iOS 6 werd toegevoegd. Het was zelfs zo erg, dat Tim Cook (die nog maar een jaartje CEO was) in een open brief zijn excuses aanbood en alternatieve apps aanraadde.

In de afgelopen tien jaar is er gelukkig een hoop veranderd. Apple is de app serieus gaan nemen en inmiddels kunnen we iedereen Apple Kaarten aanraden. Dit zijn de manieren waarop de app zich onmisbaar heeft gemaakt.

1. Privacy onderweg

Het belangrijkste wat Apple Maps heeft gedaan is ons een alternatief bieden voor Google. Veel mensen voelen zich oncomfortabel bij de hoeveel gebruikersinformatie die Google verzamelt voor het verkopen van advertenties. Met Apple Kaarten heb je Google Maps echt niet meer nodig.

2. Clean ontwerp

Daarnaast stroomt Google Maps over van de opties, waardoor het niet altijd de meest overzichtelijke en gebruiksvriendelijke app is. Apple kiest voor een meer minimalistische stijl zonder in te leveren op de informatie die je nodig hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Eigen data zorgt voor prachtige kaarten

In 2018 werd Apple Kaarten compleet opnieuw opgebouwd met Apples eigen data. Dat was nogal wat werk, omdat de hele wereld in kaart gebracht moest worden. Daarom begon het bedrijf in de Verenigde Staten. Busjes vol sensoren reden rond om gegevens te verzamelen, maar ook de data van iPhone-gebruikers werd gebruikt. Dat klinkt misschien een beetje eng, omdat dit juist hetgeen is waar Google zoveel kritiek over krijgt. Maar Apple zorgde dat deze informatie compleet anoniem en met extra gevoeligheid voor privacy werd gebruikt, enkel om zijn eigen app te verbeteren.

Dit jaar nog krijgt Nederland ook deze verbeterde versie van Apple Kaarten, met gebouwen in 3D op de kaart en de introductie van Apple’s antwoord op Google Street View: Look Around (of Kijk rond in het Nederlands).

4. Regelmatig nieuwe functies

Het is duidelijk dat Apple Kaarten belangrijk is voor het bedrijf, want er worden vlot nieuwe functies toegevoegd. Soms gaat het wat traag. Zeker als nieuwe opties eerst alleen in grote Amerikaanse steden worden geïntroduceerd en pas jaren later in Nederland. Maar veel nieuwe functies zijn ook direct wereldwijd beschikbaar. Zo werd het met iOS 15 makkelijk om te zien hoe druk het is op de weg en kun je vanaf iOS 16 tussenstops toevoegen bij het plannen van een route en hoogteverschillen zien tijdens een wandeling.

5. In de auto met CarPlay en Siri

Met de introductie van CarPlay kwam Apple Maps op een nieuwe manier de auto binnen. Niet langer hoefde je de iPhone op te hangen in de auto waarna je op het kleine schermpje de route moest lezen, maar je kan gewoon een groot scherm gebruiken dat je niet afleidt met notificaties en apps die je toch niet in de auto hoort te gebruiken. Handig is ook dat je gewoon Siri kan gebruiken om de app in de auto te besturen.

Fijn aan Apple Kaarten, in combinatie met CarPlay, is dat nieuwe functies direct worden ondersteund. Toen Apple bijvoorbeeld de mogelijkheid toevoegde om meerdere apps in beeld te plaatsen, werkte dat direct met Kaarten maar duurde het nog maanden tot Google Maps ook deze update kreeg.

6. Werkt heerlijk tussen je verschillende Apple-apparaten

Als je meerdere Apple-apparaten gebruikt, dan is Apple Kaarten een hele fijne app omdat je gemakkelijk informatie tussen apparaten kunt delen. Van je Mac naar je iPhone en op je Apple Watch.

Tips voor Apple Kaarten

Vind je Apple Kaarten ook zo’n fijne app? Dan hebben we wat tips om het gebruik van de app fijner te maken. Zo kun je bijvoorbeeld snel de route naar huis vinden met Apple Kaarten en vertellen we je hoe je een Apple Kaarten-routebeschrijving van je Mac naar je iPhone stuurt.