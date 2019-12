Terwijl het vuurwerk buiten knalt en de laatste oliebollen uit het vet worden gehaald, blikken we terug op Apple in 2019. Het bedrijf heeft namelijk een uitstekend jaar achter de rug.



Apple-jaaroverzicht 2019: wat viel er dit jaar op?

Toen we vorig jaar terugblikten op 2018, bleek Apple niet zijn beste jaar te hebben gehad. De verkoop van de iPhone daalde flink, het bedrijf ging door het stof met een gratis accureparatieprogramma en tot teleurstelling van veel fans kwam de iPhone SE 2 niet uit.

Twaalf maanden later kijken we op een hele andere manier terug op 2019, een jaar waarin Apple weer luisterde naar de consument en er tal van nieuwe diensten opdoken. Al moeten we het nog steeds zonder een nieuwe SE doen. We zijn ons nieuwsarchief ingedoken en dit zijn wat ons betreft de 5 opvallendste momenten die Apple in 2019 goed samenvatten.

1. Apple luistert eindelijk weer echt naar gebruikers

Het belangrijkste en beste wat we Apple dit jaar hebben zien doen is de nieuwe houding die het bedrijf lijkt te hebben ten opzichte van de gebruiker.

Tim Cook is uit zijn ivoren toren in het Apple Park gekropen en heeft gekeken naar de wensen die consumenten hebben om Apple-producten nog beter te maken. En dat zien we terug in nagenoeg ieder product dat Apple in 2019 heeft uitgebracht. Zo ging de instapprijs van de iPhone 11 omlaag ten opzichte van de iPhone XR en hebben de MacBooks voortaan meer intern geheugen voor minder geld.

Ook de nieuwe iPhones laten dit zien: de iPhone 11 Pro en Pro Max zijn dikker dan hun voorgangers, maar daardoor gaat de accu veel langer mee. Eind dit jaar trok Apple deze lijn door met de 16 inch MacBook Pro. Deze Mac heeft ook een iets dikkere behuizing, zodat het geplaagde vlindertoetsenbord plaatsmaakt voor het betrouwbaardere schaartoetsenbord.

Ook is er weer een fysieke escape-knop aanwezig. Allemaal dingen die niet het design voorop zetten, maar de manier waarop consumenten deze producten daadwerkelijk gebruiken. Wat ons betreft is dat een geweldige verandering en we kunnen niet wachten om te zien hoe Apple dit in 2020 doorzet.

2. Het jaar van de diensten

Toen vorig jaar bleek dat de iPhone geen gegarandeerde verkooprecords meer neerzet, was het tijd voor verandering bij Apple. Een jaar later zien we al direct wat dit opgeleverd heeft: een nieuwe focus die zich naast hardware minstens zo erg richt op het aanbieden van diensten.

Zo hebben we er in een jaar tijd Apple Arcade, Apple News Plus en Apple TV Plus bij gekregen. Drie abonnementsdiensten waarmee Apple zich in drie nieuwe markten begeeft: nieuwsorganisaties, gaming en de markt van films en series.

Tel hierbij bestaande diensten als iCloud en Apple Pay (sinds dit jaar eindelijk in Nederland!) bij op en Apple heeft in één klap een uitgebreid dienstenaanbod waarmee het de strijd aangaat met Netflix, Disney Plus, Google Stadia en meer. Het grote voordeel voor Apple is dat het bedrijf naast software ook een enorme hardwaredivisie heeft, zodat het zijn diensten vanaf de eerste dag aan een enorm publiek kan voorstellen.

Zo krijgt iedereen die dit jaar een nieuw Apple-product gekocht heeft gratis toegang tot een jaar Apple TV Plus. Reken er maar op dat we in 2020 en de jaren daarna nog veel meer gaan horen over Apple en zijn dienstenaanbod.

3. Rommelige software-updates

Hoe goed het met de hardware van Apple ging dit jaar, zo slecht ging het met de uitrol van zo’n beetje alle grote software-updates. Noodgedwongen moesten iOS-gebruikers wekenlang iedere week een nieuwe versie installeren, die bugs verhielp en gaten in de beveiliging dichtte.

Functies die voor de oorspronkelijke release van iOS 13 waren beloofd bleken niet op tijd af te zijn, waardoor ze werden uitgesteld naar iOS 13.1 en iOS 13.2. Ook de Mac en Apple Watch kregen meerdere tussentijdse spoed-updates om foutjes op te lossen.

Het debacle zou Apple gelukkig wel hebben wakkergeschud als we de eerste iOS 14-geruchten mogen geloven. De update van volgend jaar zou zich voornamelijk richten op stabiliteit en een nieuwe manier om functies vroegtijdig te testen.

4. Drie nieuwe iPhones, met elk een eigen doelgroep

Met de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max had Apple een duidelijk doel: de wensen van de consument tegemoet komen met drie toestellen die zich ieder op een specifieke doelgroep richtte.

Zo is de iPhone 11 in ieder opzicht een beter instapmodel dan de iPhone XR en focust Apple zich op de dingen die belangrijk zijn: een (veel) betere camera, langere accuduur en een steviger krasbestendiger ontwerp. Ook stopte Apple eindelijk een snellader in de doos van de iPhone 11 Pro en Pro Max, een mooie stap, maar dat mag volgend jaar ook best de standaard worden voor iedere iPhone die verschijnt.

5. Jony Ive verlaat Apple

Vanaf volgend jaar moeten we het zonder Apples design-topman Jony Ive doen. Een grote verandering, aangezien Ive al sinds 1996 verantwoordelijk is voor het ontwerp van ieder Apple-product. Van de iPhone tot de Mac, de Apple Watch en zelfs het hoofdkantoor Apple Park: Ive heeft er stuk voor stuk een centrale rol in gespeeld.

Dit jaar maakte hij bekend voor zichzelf te beginnen, met een eigen designstudio waar Apple wel een klant bij wordt. Ive is dus nog niet helemaal uit het oog, maar Apple zal wel op zoek moeten naar een opvolger. Waarschijnlijk heeft Ive nog wel een vinger in de pap gehad wat de designs van Apples 2020-producten betreft, maar daarna zal iemand anders dit moeten gaan doen.

Apple-jaaroverzicht 2019: top 3 Apple-producten van 2019

Naast honderden nieuwsartikelen en updates bracht Apple uiteraard ook weer meerdere nieuwe producten uit. Van de peperdure Mac Pro tot de AirPods 2 en AirPods Pro. Dit zijn onze drie favoriete Apple-producten van het jaar.

1. AirPods Pro

De eerste echte upgrade van de AirPods is meteen een schot in de roos. De AirPods Pro doen eigenlijk alles waar we op hoopten: een betere pasvorm met drie opzetstukjes, ruisonderdrukking en drie geluidsmodi om uit te kiezen. Daarmee neemt Apple eigenlijk alle nadelen weg die mensen bij de originele AirPods hadden en wordt ook de geluidskwaliteit beter. Wij hebben de AirPods Pro sinds de release dagelijks in onze oren zitten en willen niet meer terug naar het origineel. Wil je meer weten over de AirPods Pro? Check dan hieronder onze conclusie van de review en bekijk onze videoreview.

De AirPods Pro zijn de verbeterde AirPods waar we zo lang op hebben gewacht. Met de toevoeging van noise cancelling, betere pasvorm en daardoor betere geluidskwaliteit is dit een enorme stap voorwaarts. Dankzij hetzelfde gebruikersgemak dat de originele AirPods zo populair maakte, zijn dit wat ons betreft de beste oordopjes voor Apple-gebruikers en de hogere aanschafprijs van 279 euro dubbel en dwars waard.

Lees verder in onze volledige AirPods Pro review

2. iPhone 11 Pro

De iPhone 11 Pro is een flinke verbetering ten opzichte van de iPhone XS, vooral op de punten die er toe doen. Eindelijk kan de camera zich weer meten met de beste camerasmartphones van het moment, met een nieuwe Nachtmodus en een accu die een stuk langer meegaat.

Apple focust met de iPhone 11 Pro duidelijk op de dingen die er toe doen: accuduur, prestaties en de camera zijn van absolute topkwaliteit. Vooral de camera is dankzij de nachtmodus erg indrukwekkend en voor fanatieke iPhone-fotografen reden genoeg om de overstap te overwegen. Dat neemt echter niet weg dat de iPhone 11 Pro een flink prijskaartje heeft met een vanafprijs van 1159 euro voor het model met 64GB geheugen. Heb je er het geld voor, dan haal je met de iPhone 11 Pro zonder twijfel de beste smartphone van het moment in huis, maar voor een paar honderd euro minder is de iPhone 11 ook een prima keuze. Het zal dus van jou afhangen hoeveel ‘Pro-functies’ jij nodig hebt om die hogere prijs te rechtvaardigen.

Lees verder in onze volledige iPhone 11 Pro review

3. MacBook Pro 16-inch

Als er een product is dat Apple in 2019 samenvat, dan is het de 16 inch MacBook Pro wel. Na talloze ontevreden gebruikers en vooral de professionele gebruikers die zich genegeerd voelden, keert Apple op de valreep van 2019 terug met een Mac die speciaal voor deze doelgroep ontworpen is. Het controversiële vlindertoetsenbord maakt plaats voor een ouderwets schaartoetsenbord dat geen problemen geeft na een verkeerd geplaatste broodkruimel, de fysieke escapeknop is terug en de prijs is omlaag gegaan voor extra opslag. Laten we hopen dat deze MacBook een nieuwe standaard heeft gezet voor alle Macs die ongetwijfeld voor 2020 op de planning staan.

Een mooi en gelukkig 2020!

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons Apple jaaroverzicht 2019, maar niet voordat we jou als lezer bedankt hebben voor weer een geweldig iPhoned-jaar. Bedankt voor het lezen van onze artikelen, het bekijken van onze video’s en het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Uiteraard gaan we ook in 2020 weer vrolijk door met jou helpen om alles uit je Apple-apparaten te halen. Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst en tot morgen! Dan lees je op iPhoned onze uitgebreide verwachtingen voor Apple in 2020.