Apple werkt op dit moment aan de allereerste iPhone voor vrouwen

Uiteraard werkt Apple aan meerdere verschillende iPhones, maar volgens geruchten ook aan de eerste iPhone voor vrouwen. Dit moet je weten!

Apple werkt aan de eerste iPhone voor vrouwen

De eerste nieuwe iPhone die we verwachten is de iPhone 17e. Vervolgens komt Apple in september waarschijnlijk met de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Fold. In 2027 volgen dan nog de iPhone 18 en de iPhone Air 2. Maar daarnaast werkt Apple naar verluidt aan nog een vernieuwende iPhone en die is perfect voor vrouwen.

We hebben het over een tweede vouwbare iPhone, die we voor het gemak even de iPhone Flip noemen. Deze iPhone sluit je niet zoals de Fold als een boek, maar je klapt hem over de korte zijde dicht. Hierdoor wordt de iPhone weliswaar dikker, maar vooral ook voor de helft korter.

Kleine broekzakken

Voor mannen heeft dat nauwelijks meerwaarde, want over het algemeen zijn hun broekzakken groot genoeg om een iPhone ongevouwen in kwijt te kunnen. Bij vrouwen is dat een heel ander verhaal. Want of ze hun iPhone nou aan de voorkant of aan de achterkant in een broekzak stoppen, hij steekt er eigenlijk altijd voor de helft bovenuit.

Een iPhone Flip zou daar definitief een einde aan maken. Het zou namelijk de allereerste iPhone zijn die volledig in de kleine broekzakken van vrouwen past. Wat ons betreft vormen vrouwen dan ook de grootste doelgroep van de toekomstige iPhone Flip.

Mogelijk maar één scherm

Onder meer Mark Gurman van Bloomberg schrijft in de laatste versie van zijn nieuwsbrief ‘Power On‘ dat er naast de iPhone Fold nog een vouwbaar apparaat aankomt – een kleine, vierkante iPhone in clamshell-vorm. Mogelijk krijgt deze iPhone Flip wel alleen maar een intern scherm. Dat zou betekenen dat het scherm beter beschermd is en alleen zichtbaar wanneer je de iPhone opent.

Aan de andere kant lijkt het onwaarschijnlijk dat Apple één vouwbare iPhone met een extern scherm en één zonder extern scherm gaat maken. We zullen het eind 2027 pas weten, want het hangt ook allemaal af van hoe goed deiPhone Fold het in september 2026 gaat doen. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.