Apple werkt aan grote veranderingen: iPhone wordt volledig anders in 2027

Apple werkt aan grote veranderingen voor de iPhone, want de telefoon krijgt volgens geruchten een compleet nieuw design. Dit weten we al!

Nieuw ontwerp voor de iPhone

Er komen grote veranderingen naar de iPhone! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman werkt Apple aan een nieuw ontwerp voor de smartphone. Dit jaar worden al veranderingen in het design van de iPhone verwacht, want Apple introduceert een aangepast camera-eiland bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Volgens geruchten wordt het camera-eiland veel groter, in de vorm van een rechthoek.

Bij de iPhone 17 Air worden nog veel meer veranderingen verwacht, want dit wordt Apple’s dunste smartphone ooit. De iPhone wordt waarschijnlijk nog dunner dan de iPad Pro 2024, dat op dit moment Apple’s dunste toestel is. Dit model geldt volgens Mark Gurman als voorbeeld voor toekomstige iPhones, want Apple werkt aan nog veel meer veranderingen. Deze zien we pas in 2027, als de iPhone de twintigste verjaardag viert.

iPhone bestaat 20 jaar

In 2027 is het twintig jaar geleden dat Apple de iPhone introduceerde. Het tienjarig jubileum werd in 2017 gevierd met een compleet nieuw design voor de iPhone X. Volgens Gurman bereidt Apple voor het volgende jubileum wederom een nieuw ontwerp voor. Dat betekent dat de iPhone 19 Pro volledig anders wordt. Gurman verwacht dat bij de behuizing van die iPhone veel meer glas wordt gebruikt, waardoor het toestel mogelijk volledig uit glas bestaat. Dat sluit aan bij eerdere patenten die Apple heeft aangevraagd.

De veel dunnere iPhone 17 Air is een eerste stap in de richting van het nieuwe glazen ontwerp. Het is goed mogelijk dat dit dunnere design terugkomt bij de iPhone 19 Pro. Toch is er nog veel onduidelijk over het vernieuwde ontwerp, zo zijn er vragen over de duurzaamheid en mogelijkheden om een glazen iPhone te repareren. Apple heeft nog genoeg tijd om deze vraagstukken op te lossen, want de iPhone 19 Pro verschijnt pas in 2027.

iPhone 17 wordt al anders

Apple werkt dus aan grote veranderingen voor de iPhone, die in 2027 wordt uitgebracht. Waarschijnlijk zien we in de tussentijd al een aantal kleine aanpassingen bij de smartphone. Zo wordt dit jaar het camera-eiland anders bij de iPhone 17 Pro. Mogelijk zien we ook aanpassingen bij het Dynamic Island, want Apple werkt aan een nieuwe Face ID-sensor. Het Dynamic Island wordt daardoor compacter of verdwijnt zelfs helemaal.

Het aangepaste camera-eiland, kleinere Dynamic Island en de dunste iPhone ooit zijn allemaal veranderingen die Apple de komende tijd al doorvoert. Ook verschijnt de iPhone Fold naar verluidt al in 2026. Bij de iPhone 19 Pro gaat het bedrijf dus nog een stap verder, met een glazen behuizing en vermoedelijk meer aanpassingen. Dit jaar krijgen we een beter idee welke veranderingen we kunnen verwachten, als de iPhone 17 Air verschijnt. Wil je niks missen van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!